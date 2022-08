V-profil genopstiller ikke ved næste valg

Tidligere minister Ulla Tørnæs (V) genopstiller ikke ved næste folketingsvalg.

Det siger hun lørdag til JydskeVestkysten.

- Det er lange og grundige overvejelser, der ligger til grund for min beslutning om, at tiden er kommet til at sige tak for nu.

- Jeg har været med i 28 år med et kort afbræk til EU, og jeg fylder 60 år i starten af september. Nu vil jeg prøve noget andet, selv om jeg endnu ikke ved, hvad det skal være, siger hun til mediet.

Ulla Tørnæs var senest udviklingsminister fra 2016 til 2019 på et tidspunkt, hvor hun ikke sad i Folketinget, men havde været medlem af Europa-Parlamentet.

Hun har også været undervisningsminister og uddannelses- og forskningsminister. I alt nåede hun at være minister i over 11 år.

Ulla Tørnæs var fra 1998 til 2001 politisk ordfører for Venstre, inden hun blev minister. Hun er datter af tidligere Venstre-minister Laurits Tørnæs.

Hun har siddet i Folketinget siden 1994 - kun afbrudt af årene 2014 til 2019, hvor hun først var medlem af Europa-Parlamentet i knap to år, inden hun blev hentet hjem som minister.

I 2019 blev hun igen valgt ind i Folketinget med 6974 personlige stemmer.

Mandag meddelte Venstre-stemmeslugeren Søren Gade, at han stiller op til næste folketingsvalg, efter at han siden 2019 har siddet i Europa-Parlamentet.

Søren Gade kommer til at stille op i enten Vestjyllands Storkreds eller i Sydjyllands Storkreds, hvor Ulla Tørnæs er valgt.

Over for JydskeVestkysten afviser hun, at det har påvirket hendes beslutning.

- Min beslutning var truffet, længe før Søren Gade meddelte, at han ville tilbage til Folketinget, så der er ingen sammenhæng der, siger hun.

Næste folketingsvalg skal afholdes inden grundlovsdag næste år.