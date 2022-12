V-profil håber på regeringsgrundlag i dag

Lars Christian Lilleholt (V) siger på vej til gruppemøde, at han håber på et regeringsgrundlag i dag

Venstre-profilen Lars Christian Lilleholt har en 'helt klar' forventning om, at et kommende regeringsgrundlag er så blåt, at det berettiger til at skrotte advokatvurderingen af Mette Frederiksens håndtering af minksagen.

Og så håber han, at det nye regeringsgrundlag kommer i dag.

Det sagde han foran pressen på Christiansborg på vej ind til Venstres gruppemøde.

- Jeg håber, at vi i løbet af i dag får et regeringsgrundlag, så vi kan komme videre og få dannet en regering og sikre størst muligt Venstre-aftryk, lød det fra Lars Christian Lilleholt.

Han afviste, at Venstre svigtede deres vælgere ved at bryde løftet om en advokatvurdering.

- Overhovedet ikke. Venstre søger størst mulig indflydelse, og Venstres formand og vores forhandlerteam har min fulde opbakning til at deltage i en regering og til at sikre, at Venstre får størst mulig indflydelse på den kommende regering, sagde Lars Christian Lilleholt.

Regeringsforhandlingerne har kørt hele natten på Marienborg og bliver genoptaget tirsdag eftermiddag. Der er fortsat fire partier, der aktivt deltager i forhandlingerne, nemlig Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Radikale Venstre.

Regionernes fremtid på forhandlingsbordet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der stadig enkelte knaster tilbage på forhandlingsbordet, og en af de større er regionernes fremtid. Lars Løkke Rasmussen (M) har længe sagt, at han ønsker at nedlægge de fem regioner og i stedet indføre ét nationalt sundhedsvæsen med navnet 'SygehusDK'.

Den idé har Mette Frederiksen (S) dog tidligere afvist overfor Ekstra Bladet.

- At nedlægge regionerne mener jeg ikke løser de problemer, som sundhedsvæsenet står over for. Og jeg er bekymret for den centralisering, som der er en undertone af i noget af det, der kommer fra Moderaterne, og som vi også kender fra tidligere omkring Lars Løkke, sagde Mette Frederiksen kort før valget.

Hun sagde dog også, at hun ikke kunne garantere noget.

- Jeg kan jo ikke udstikke nogen garantier for, hvad det er for nogle beslutninger, der kommer til at være i Folketinget, lød det.

