V-profil i ny bog: Løkke løb fra sit løfte

Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen påstod eét, men gjorde det stik modsatte efter valgnederlaget i 2019.

Det fremgår af bogen 'Mennesker & muligheder', som Herning-borgmester Lars Krarup har forfattet, og som udkommer 28. maj.

’Få dage efter valget ringede Lars for at spørge, om jeg ville være med til at sikre, at ingen gik ud og slog ham ihjel som formand, før Mette Frederiksen havde dannet regering. Så længe håbet levede, skulle ingen kræve hans afgang.'

'Lykkedes det derimod for hende at danne regering, ville Lars annoncere sin afgang umiddelbart efter sommerferien. Det lovede jeg naturligvis. Det var med en klump i halsen, at jeg ønskede den nedslidte formand en god sommer. Senere fandt jeg ud af, at flere i Venstres forretningsudvalg havde haft lignende samtaler med formanden,' skriver Lars Krarup og konstaterer:

'Stor var overraskelsen derfor, da Lars Løkke i forlængelse af valgnederlaget efter sommerferien i en video på Facebook erklærede, at han var tilbage fra ferie og klar til kamp i spidsen for Venstre.’

Hernings borgmester, Lars Krarup. Foto: Jens Dresling

Større end partiet

Over for Ekstra Bladet lægger Lars Krarup ikke skjul på sin skuffelse over Løkke.

- Jeg er foreningsmand. Når man har fået muligheden for at stå i spidsen for en forening, så skylder man også foreningen, der har givet en de muligheder, at komme godt derfra. Det har Lars valgt ikke at gøre. Han blev større end partiet.

- Er bundlinjen, at du bærer nag til Lars Løkke?

- Nej, det kan man ikke sige. Men jeg er skuffet. Jeg synes personligt, at jeg har gjort rigtig meget for ham. Både politisk og personligt. Det har jeg gjort, fordi jeg syntes, at han var en dygtig formand for Venstre.

- Men der er en tid for alt, og det synes jeg, at han skulle have håndteret på anden måde, lyder det fra Lars Krarup.

Strid om lydoptagelse

Løkkes karriere i spidsen for Venstre fortsatte frem til slutningen af august. Her kulminerede et dramatisk forløb med, at han hårdt presset trak sig som partiets formand på et hovedbestyrelsesmøde i den jyske by Brejning.

Siden har Løkke offentliggjort en lydoptagelse fra det historiske møde i sin bog 'Om de fleste og det meste'.

Det får ikke pæne ord med på vejen fra Lars Krarup.

’Desværre brød Løkke helt med det parti, som gennem årene gav ham så mange muligheder og platforme. Det kan man da kalde en noget anden vej end at takke for tilliden og mulighederne gennem årene. Og hans offentliggørelse af båndoptagelser fra fortrolige møder er næppe en adfærd, der udløser de store tillidsposter udenfor politik,' skriver han i bogen 'Mennesker & muligheder'.

Løkke: Ikke lyst til ordkrig

Ekstra Bladet har bedt Lars Løkke Rasmussen om en kommentar til Lars Krarups påstande. Den tidligere V-formand har sendt følgende citat:

'Jeg er har hverken lyst eller behov for at være i ordkrig med gode Venstrefolk, som jeg har arbejdet tæt og tillidsfuldt sammen med i mange år. Har ikke sagt eller skrevet ét ondt ord om en eneste af dem. Kunne ikke drømme om at beklikke deres motiver, selvom de øjensynlig har et andet behov, hvad angår min person. Jeg ser fremad – og det burde de måske også begynde at gøre. Personligt bruger jeg dage, aftener og weekender på mit netværk og på at stable et parti på benene, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være.'