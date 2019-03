V-profil købt ud for 100.000 kroner

Kvotekongen fra Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen, ejer nu 100 procent af det selskab, som Venstres folketingsmedlem, Thomas Danielsen og hustruen, Marie Dam Danielsen, stiftede i efteråret 2016.

Ægteparret har via deres fælles holdingselskab fået udbetalt 100.000 kroner - og er dermed købt ud af det omstridte selskab, Daywork, som fik en stor saltvandsindsprøjtning på godt fire millioner kroner fra storfiskeren blot 39 dage efter stiftelsen.

Det viser dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.

For de fire millioner kroner købte 'kongen af Thyborøn’, John-Anker Hametner Larsen, 66 procent af selskabet, som Thomas Danielsen og hustru havde stiftet med et andet vestjysk 'politiker-ægtepar'. Nemlig DF's folketingskandidat fra Struer, Jette Lund Jensen, og manden, Mikael Lund Jensen.

Med John-Anker Hametner Larsens investering blev selskabet 10 gange mere værd på få uger - og dermed voksede den daværende fiskeriordfører, Thomas Danielsens investering eksplosivt.

Men som omtalt i Ekstra Bladet røg ejerne i totterne på hinanden om rettighederne til - og værdien af - selskabets eneste aktiv, som var konceptet til en app, der skulle revolutionere vikarbranchen.

Kvotekongen og ægteparret Danielsen stævnede derfor sidste år ægteparret Lund Jensen samt revisor-kæden 'Dansk Revision' ved retten i Holstebro.

Ifølge svarskriftet til byretten, mente Dansk Revision, at kvotekongens investering på fire millioner kroner var en maskeret gave til fiskeriordfører, Thomas Danielsen, som kunne tale de magtfulde stor-fiskeres sag på Christiansborg.

'John-Anker Hametners kapitalindskud savnede forretningsmæssig begrundelse. Det er også vanskeligt at se bort fra den realitet, at Thomas og Marie Danielsen – uden at røre en finger – har fået en værditilvækst på 39 dage på 614.000 kroner', lød det blandt andet.

Men nu er sagen tilsyneladende bilagt og kommer altså ikke for en dommer.

Underskud på 809.000 kroner

Jette Lund Jensen, oplyser til Ekstra Bladet, at der er indgået et forlig - og at hun nu er ude af Daywork, som i øvrigt har skiftet navn til 'Anpartsselskabet af 21. september 2018'.

- Jeg har fået retten til app'en, siger Jette Lund Jensen, der ikke har yderligere kommentarer.

John-Anker Hametner Larsen oplyser, at han ikke ønsker at kommentere sagen. Og heller ikke Thomas Danielsen er synderlig meddelsom.

- Der er indgået et forlig, og derfor kan jeg ikke udtale mig, siger han til Ekstra Bladet.

Selskabets havde i perioden fra 16. september 2016 til 31. december 2017 et underskud på 809.000 kroner. Heraf var de 525.000 kroner afskrivning på den omstridte vikar-app - og resten driftsomkostninger. Det viser det hidtil eneste offentlige årsregnskab.

Da ingen af partnerne vil udtale sig om forligets indhold, er det i skrivende stund uklart, hvem der hænger på driftsunderskuddet - og de eventuelle omkostninger, som er løbet på i 2018.

