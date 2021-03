V-profil: Løkke jagter penge til nyt parti

Løsgængeren Lars Løkke Rasmussen er på pengejagt til nyt parti, oplyser Venstreprofil, som regner med et Løkkeparti på stemmesedlen

Der er øget politisk aktivitet hos løsgængeren Lars Løkke Rasmussen, som har kontaktet erhvervsledere for at få penge til et nyt parti.

Det skriver Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen i sit nyhedsbrev for februar, der bider mærke i den tidligere statsministers flammetaler i folketingssalen og nye netværk.

'Endelig har flere erhvervsleder kunne opleve at blive kontaktet mhp. sponsorbidrag i forbindelse med et eventuelt nyt parti', skriver Preben Bang Henriksen.

'Der er derfor efter min opfattelse ingen tvivl om, at vi til næste folketingsvalg vil se “liste L” på stemmesedlen, vurderer Venstremanden, der er en af partiets suverænt største stemmeslugere.

V-profil: Løkke kommer ind

Stemmesedlen bliver dog ikke endestationen for Lars Løkke Rasmussen ifølge Venstres retsordfører.

'Der er næppe heller tvivl om, at det nye parti vil blive repræsenteret i Folketinget', skriver Preben Bang Henriksen.

'Som bekendt scorede Løkke (efter min opfattelse) egenhændigt ca. 10 mandater til Venstre ved sidste folketingsvalg, da han - i øvrigt stik imod, hvad han opfordrede os andre til internt - valgte at lancere ideen om et samarbejde hen over midten med socialdemokraterne', står der i nyhedsbrevet.

Den tidligere Venstreformands succes kan derfor blive et problem for et i forvejen kriseramt Venstre, der er mere end halveret i opbakning siden valget i 2019.

'Hans entre på stemmesedlen - fortidens synder glemt - kan derfor give visse udfordringer for det gamle parti. Som om vi ikke har nok', skriver Preben Bang Henriksen.

25. rigeste person er med

Lars Løkke Rasmussen meldte sig 1. januar ud af Venstre og stiftede i stedet et politisk netværk, der skal arbejde for samarbejde hen over midten i dansk politik.

Der er nu 14.500 medlemmer i den tidligere statsministers 'politiske mødested'.

En af dem er Danmarks 25. rigeste person. Det drejer sig om erhvervsmanden Niels Aage Kjær, der ejer ventil-koncernen AVK og personligt er god for 5,4 mia. kr.

Også den tidligere Novo Nordisk-chef Lars Rebien er medlem af det politiske netværk. Det er dog uvist, om der følger penge med de to erhvervsbossers medlemsskab.

Og nu har Lars Løkke Rasmussen taget endnu et skridt mod dannelsen af et egentligt parti: Han søger en sekretariatschef, der skal være med til at professionalisere bevægelsen.

Lars Løkke Rasmussen har endnu ikke stiftet et egentligt parti.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Lars Løkke Rasmussen.