V-profil om fyreseddel fra Løkke: Danmark overlever nok uden os

Martin Geertsen (V) står til at få en fyreseddel fra sin chef, Lars Løkke Rasmussen.

Venstres boligordfører er nemlig, ved siden af sin plads i Folketinget, regionsrådspolitiker i Region Hovedstaden.

Det er Ugebrevet Mandag Morgen, der erfarer, at statsministeren kan være klar med fyresedler til 205 regionsrådspolitiker, fordi han lægger op til en nedlæggelse af regionerne i forbindelse med regeringens kommende sundhedsreform.

Ifølge mediet skal de fem regioner erstattes med nye administrative enheder - uden folkevalgte politikere.

Danmark overlever nok

Venstres boligordfører Martin Geertsen tager dog ikke en kommende fyreseddel så tungt. Det siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det har været spændende at sidde i regionsrådet. Men hvis vi nu skal være ærlige, så overlever Danmark også uden de politikere, der sidder der, siger Martin Geertsen.

- Så du er glad for den fyreseddel, der kommer fra din chef?

- Ah, det kommer til at lyde så helligt. Men jeg tror på, at Danmark godt kan klare sig uden 205 politikere. Det er mit indtryk, at der er en overadministration af sundhedsvæsnet – lige fra hospitalsniveau og op til Sundhedsministeriet. Der har været for mange politikere til at styre det danske sundhedsvæsen. Der er rigtig mange lag, og jeg har hele tiden ment, at der var for meget administration.

- Hvad vil du sige til folk, der mener, at det her blot er endnu et træk, som fører til mere centralisering?

- Jeg kan sagtens forstå den diskussion. Den tapper helt ind i en generel diskussion om frygt for centralisering. Men løbet er nok kørt i forhold til den højspecialiserede behandling på sygehusene. Det skal være centraliseret, hvis man eksempelvis skal igennem en meget krævende operation, siger Martin Geertsen.

Muligt farvel

Martin Geertsen blev ikke genvalgt til Folketinget efter valget i 2015, men i maj fik Geertsen en ekstra tur, da han erstattede den tidligere uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, der valgte at træde ud af Folketinget.

Ved et kommende folketingsvalg skal Martin Geertsen kæmpe imod to partifæller om Venstres mandater i hovedstaden.

Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen og forskningsminister Tommy Ahlers bejler også til de københavnske vælgere, og partiet står ifølge prognoserne kun til to mandater i hovedstaden.

Det kan potentielt resultere i Martins Geertsens afsked med dansk politik, hvis Løkkes fyringsplaner går som Ugebrevet Mandag Morgen erfarer, og hvis Geertsen ikke bliver genvalgt til Folketinget.