V-profil om sin fars gerning: - Det løber mig koldt ned ad ryggen

I et åbenhjertigt interview fortæller Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, nu om sine offentligt kendte forældres bitre og dramatiske skilsmisse, der fandt sted, da han var blot tre år.

Til Politiken fortæller Marcus Knuth om skilsmissen, der i 1979 endte på forsiden af Ekstra Bladet.

Forældrene, lensgreve Adam Knuth, manden bag Knuthenborg Safaripark, og forfatteren Helle Stangerup, var begge kendt i offentligheden gennem deres job. Derfor endte det som forsidestof, da Adam Knuth bogstaveligt talt smed sin kone på porten.

Det skete på dramatisk vis, da Helle Stangerup var ved at blive båret fra en ambulance og ind i hjemmet på Lolland af to falck-reddere efter et længere sygehusophold med operationer i hoften. Årsagen var, at Adam Knuth havde fundet en ny kvinde. Helle Stangerup måtte finde et andet sted at bo.

Ekstra Bladets forside fra 1979, hvor Helle Stangerup blev afvist af sin mand i porten til Knuthenborg, efter hun var blevet opereret og havde været indlagt på hospitalet.

Selvom Marcus Knuth ikke selv husker skilsmissen; han var kun tre år - lægger han ikke fingre imellem, når han taler om sin fars gerning.

- Det er også det, du har spurgt ind til. Hvordan kan man lade være med at være mere kritisk over for ham, når han behandlede min mor på den måde, han gjorde? Hun kom jo tilbage fra hospitalet, hvor hun havde ligget i lang tid. Han havde simpelthen låst døren og lukkede hende ikke ind. Så kunne hun køre sin vej. Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg tænker på, hvor forfærdeligt det må have været, siger Marcus Knuth til Politiken.

I interviewet fortæller Marcus Knuth om tilgivelsen af sin far og om det nære forhold de to fik, før Adam Knuth døde for fem år siden.

Men den hårdtslående udlændingeordfører har ingen forsvarstaler for sin fars opførsel ifm. bruddet med moderen.

- Det var jo fuldstændig over stregen. Jeg har faktisk svært ved at forestille mig, at han har gjort det. Jeg holder jo af min far. Jeg elsker min far. Jeg har ganske vist oplevet ham på områder, hvor vi ikke var enige. Men jeg kan ikke få ind i mit hoved, at han har gjort det. At han lod Karen flytte ind, mens min mor lå på hospitalet. Men jeg ved jo, at han gjorde det, siger Marcus Knuth i interviewet.

Her ses Helle Stangerup og Adam Knuth sammen i Knuthenborg Park. Foto: Asger Sessingø

Ifølge Marcus Knuth var det i flere år begrænset, hvor meget tid han tilbragte på Knuthenborg - bl.a. fordi den nye kone ikke ønskede at have Marcus og broderen på besøg så ofte.

Forholdet til faderen blev dog langt bedre, da også forholdet til den nye kone gik i stykker, og Adam Knuth i stedet blev gift med endnu en kvinde; hans fjerde ægteskab.

- Min far blev skilt fra Karen, da jeg var omkring ti år. Det var sammenfaldende med, at jeg var blevet stor nok til pludselig at kunne være ude med min far og gå på jagt og skyde og fiske og passe mig selv. Siden dengang har min far og jeg haft et fantastisk forhold. Men der er nogle, der vil være enige med mig i, at han var god til bare at lade sig overbevise af den kvinde, han var sammen med på et givent tidspunkt, siger Marchus Knuth.

Marcus Knuth har siddet i Folketinget for Venstre siden 2015. Helle Stangerup døde i 2015, og Adam Knuth døde i 2013.