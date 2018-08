V-profil skaffer millioner til legepladser i egen baghave

Venstre-manden Jan E. Jørgensen, der både sidder i Frederiksberg kommunalbestyrelse og i Folketinget, har sikret en håndfuld millioner kroner på finansloven til at ansigtsløfte legepladser i hans egen kommune og valgkreds.

Helt konkret afsættes der 4,3 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 til legepladser i statshaverne Frederiksberg Have, Kongens Have, Søndermarken og Frederiksborg Slotspark, lyder det i regeringens finanslovsforslag.

To ud af fire ligger i Jan E. Jørgensens kommune. En tredje i hans valgkreds.

Venstre-manden lægger da heller ikke skjul på, at han har arbejdet målrettet efter at sikre penge til børnene i sin hjemkommune.

Begge steder

- Det er et godt eksempel på, at jeg kan bruge mine kontakter begge steder til at få noget gennem til gavn for byens børn, forklarer han.

- Som landspolitiker burde du vel kæmpe for lidt større ting end en renovering af en kedelig legeplads?

- Jeg kan sagtens multitaske og både tænke store tanker om EU og samtidig være til gavn for det område, der har valgt mig. Det er statens legeplads. Den ligger i statens park, så derfor er det dér, pengene skal komme fra, siger han med henvisning til legepladsen i Frederiksberg Have.

- Er det ikke lige lovligt smart at hive de her penge inden staten mister kontrollen med legepladserne. Der er jo ved at blive indgået en aftale om, at Frederiksberg Kommune skal drive de legepladser?

- Nej, det synes jeg ikke. Det er jo stadig statens legepladser på statens grund. Vi går ind som kommune og hjælper med driften. Styrelsens spidskompetence er ikke legepladser. Det er vi til gengæld gode til på Frederiksberg. Vi har 19 i forvejen.

- Finansloven er et samlet regnskab for staten. Stort og småt. Alle ender og kanter af landet. Det kan være, det er et lille problem for nogen, men de forældre, som benytter Frederiksberg Have og Kongens Have, er voldsomt glade. Det er nogle af de parker, der bliver benyttet allermest.

Jan E. Jørgensen fortæller, at Frederiksberg kommune i lang tid har modtaget adskillige klager fra forældre over særligt legepladsen i Frederiksberg Have. Men hidtil har kommunen måtte melde hus forbi, fordi legepladsen tilhører staten.

Masser af problemer på Frederiksberg

- Og du er ikke bange for, at du udstiller de champagne-problemer, I har på Frederiksberg?

- Danmark er et dejligt land. Det er det.

- Det var det største problem, du kunne komme op med på Frederiksberg?

- Nej, nej. Der er masser.

- Nævnt et andet problem.

- En udviddelse af Metroen.

- Den er allerede ved at blive udviddet. Den åbner næste år.

- Vi skal have endnu mere.

- Mere Metro?

- Ja, endnu mere.

- I har ellers adskillige stationer...

- Ja, men vi skal have endnu flere, siger Jan E. Jørgensen