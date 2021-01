V-top siger ja til rigsretssag mod Støjberg

Venstre-toppen på Christiansborg - herunder Jakob Ellemann-Jensen - vil stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Formanden forklarer efter et gruppemøde, at Venstre går ind for en rigsretssag.

Men det er slet ikke en enig folketingsgruppe. Ifølge Jakob Ellemann stemmer ni gruppemedlemmer imod. Folketingsgruppen fritstilles, når der skal stemmes om spørgsmålet.

En af dem er partiets formand for Retsudvalget, gruppenæstformand og medlem af det underudvalg i Folketinget, der har behandlet spørgsmålet om en rigsretssag mod Inger Støjberg, Preben Bang Henriksen, erfarer Ekstra Bladet.

Venstre har torsdag holdt gruppemøde om sagen. Ifølge Jakob Ellemann var det et 'følelsesladet' møde, der blev afholdt.

Oven på mødet gentager Inger Støjberg det budskab, hun ved flere lejligheder fremført:

- Man dør ikke af at komme fra en rigsret, siger hun.