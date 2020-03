Våde sparemøder i fattigkommune: Tre gange på strandhotel

Dropper møderne

Set i bagklogskabens klare lys kan borgmesteren godt se, at to budgetmøder på så kort tid, måske ikke var jordens bedste ide.

- Hvorfor vælger I at tage på budgetseminar to gange så tæt på hinanden?'

- Sidste år var en meget speciel situation, fordi det hele var forsinket grundet valget, så vi valgte at holde to. Men set i bagklogskabens klare lys, så var der måske ikke behov for det, og bagefter er der nogen, der har sagt 'hov, John, var det nødvendigt?'. Det må jeg sgu give dem ret i, og derfor har vi fremadrettet kun et budgetseminar med overnatning. Samtidig har vi valgt at skrotte de budgetseminarer, som vi altid har haft i januar, siger John Dyrby Paulsen til Ekstra Bladet.

- Nu kan jeg se, at I regner med et stort millionunderskud i 2020. Hvad tænker du om det signal, I sender til borgerne i Slagelse Kommune, når I bruger en masse penge på sparemøder?

- Det er faktisk ikke sparemøder. Jeg har gjort det meget klart, at hvis vi ikke kan håndtere sparevinklen i den løbende dialog, så er vi ikke vores opgave voksen. Sådan har det traditionelt været, men det handler lige så meget om, hvordan vi udvikler vores kommune. Der er ikke meget energi i at sætte sig ned på et møde og finde en masse besparelser. Men selvfølgelig handler det også om at lægge et budget, og vi har et underskud i budgettet, men det har vi kun, fordi vi har puttet nogle penge i kassen fra 2018 og 2019, og dem tager vi op ad kassen i 2020, siger John Dyrby Paulsen.

- Tilbage til signalet til borgerne. Hvad tænker du om det?

- I virkeligheden kommer der meget godt ud af at holde de her møder. Indimellem. Men hvis jeg ser tilbage på 2019, så var tre møder for meget.

En del af dansk kultur

- Kunne de 240.000 kroner ikke være brugt bedre i kommunen?

- Havde det været nødvendigt at holde to budgetseminarer i efteråret i 2019 og et i januar? Nej. Jeg synes ikke, at det har været nødvendigt, og derfor har vi også droppet det. Jeg kan sagtens forstå, at nogen undrer sig over, hvad vi bruger alt den tid på, men det har vi også taget konsekvensen af nu, siger John Dyrby Paulsen

- I drikker også en del vin og øl, men det er også i programmet, at I forhandler i løbet af aftenen. Hvordan hænger det sammen?

- Det er faktisk ikke mit indtryk, at der bliver drukket så meget. Da jeg tiltrådte som borgmester, lavede jeg restriktioner. Der måtte man drikke to genstande pr. person. Punktum. Men det blev noget mærkeligt noget. Det er vin og øl, og jeg har ikke mit indtryk af, at det er vildt og voldsomt. Det er vel også en del af dansk kultur, at hvis man gerne vil have en øl eller et glas vin, så får man det.

- Så I er ikke berusede, når I sidder og forhandler?

- Nej. Det dur ikke.

- Men jeg kan se, at I eksempelvis var 30 i januar og drak 22 flakser vin?

- Nej, fordi det er ikke alle, der overnatter, så mange tager beslutningen om at køre hjem, hvis de bor tæt på. Vi betaler for et antal overnatninger og for spisning, men nogle gange bliver det anderledes, fordi vi med kort varsel inviterer nogle ekstra mennesker. Hvordan de afregner det? Det aner jeg simpelthen ikke, siger John Dyrby Paulsen.