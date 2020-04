Vaccine-vanvid: Du betaler sharia-sheikens husleje

Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih er i fuld gang med at udvikle et middel mod corona - og det er dig, der betaler for hans husleje på 50 mio. kr. om året

Det vigtigste våben fremover i kampen mod corona er en vaccine. Den danske befolkning kan dog glemme alt om, at vi selv kan masseproducere en, efter politikerne i 2016 solgte Statens Serum Instituts vaccineproduktion.

Vi var advaret: Nu udvikler shariasheik coronavaccine

I stedet må danskerne nu fra sidelinjen se på, hvordan køberen sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih og hans firma AJ Vaccines er i fuld gang med at udvikle en vaccine mod coronavirus til det private marked i statens tidligere lokaler på Amager. Dør om dør med Statens Serum Institut.

Tilmed er det skatteyderne, der må betale sheikens husleje, kan Ekstra Bladet i dag fortælle.

Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih og hans firma AJ Vaccine er i fuld gang med at udvikle en vaccine mod corona i statens tidligere lokaler på Artillerivej på Amager. Foto: Linda Johansen

Da sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih købte statens vaccineproduktion for 15 mio. kr. var det således en betingelse fra hans side, at han i 2017, 2018, 2019 og 2020 fik en årlig huslejerabat på 50 mio. kr. svarende til i alt 200 mio. kr. Det fremgår at et fortroligt aktstykke fra sundhedsministeriet, Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Det bliver også dokumenteret i Rigsrevisionens kritik af salget af vaccinefabrikken.

’Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2017, fordi salgsprisen på 15 mio. kr. var væsentligt lavere end forventet. Køber fik derudover forhandlet sig frem til et væsentligt nedslag i huslejen svarende til ca. 200 mio. kr. i perioden 2017-2020’

Betaler 3 millioner I Statens Serum Instituts årsrapporter har det siden salget i 2016 fremgået af regnskaberne, at instituttet har en 'eventualforpligtigelse', fordi AJ Vaccines kun betaler 3 mio. kr. i husleje mod den normale leje på 53 mio. kr. Med andre ord er Serum Instituttet forpligtet til at gå glip af den enorme huslejeindtægt pga. politikernes aftale med AJ Vaccines. Af regnskaberne fremgår: ’SSI har en udlejningsforpligtelse over for køber af vaccineproduktionen, som lejer sig ind på SSI’s område. Aftalen indebærer, at huslejen frem til 2020 er fastsat til 3 mio. kr. årligt, hvorefter aftalen genforhandles’. Vis mere Luk

Ifølge professor ved institut for samfundsfag på SDU, Kurt Klaudi Klausen, udstiller udviklingen under coronakrisen tydeligere og tydeligere, hvor stor en fejl frasalget af vaccineproduktionen var.

- Det var meget uprofessionelt og dumt håndteret. Og vi ser nu, at det at sælge sådan en institution fra er ikke bare en forretningsmæssig beslutning. Det er noget, der gør os sårbare som nation betragtet. Det bliver aktualiseret af coronakrisen.

- Det stiller nationen i en situation, hvor vi ikke selv har håndsret over, hvad vi kan producere. Vi gør os sårbare over at få ting andre steder fra, siger Kurt Klaudi Klausen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsministeriet om, hvordan aftalen med sheiken bliver fremover, men har ikke fået svar. Da aftalen om huslejerabat blive indgået med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih, blev det aftalt, at huslejen fra 2021-2031 skulle fastsættes med udgangspunkt i en vurdering af markedslejen.

Ekstra Bladet har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra AJ Vaccines til huslejerabbatten.