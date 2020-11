Vælgermøder har medført sygdom og død

Sådan forløber valgdagen

Alle tider er omregnet til dansk tid

06.00

En tradition foreskriver, at vælgerne ved tre valgsteder i New Hampshire - Dixville Notch, Millsfield og Harts Location - møder op og stemmer ved midnat lokal tid. Da der ikke er tale om mange stemmer, kommer et resultat som regel kort efter.

11.00

De første valgsteder - udover de tre i New Hampshire - åbner. Det sker i delstaten Vermont i det nordøstlige USA. I løbe af de næste fire timer åbner valgstederne løbende på østkysten.

15.00

I en række af de stater i den centrale del af USA, hvor der er langt mellem storbyerne, åbner valgstederne. Det er blandt andet de første valgsteder i bjergstaten Montana og landbrugsstaten Nebraska.

16.00-17.00

Valgstederne på vestkysten herunder Californien og Nevada åbner. De sidste stater længst mod vest, Washington og Alaska, åbner for valgstederne - dermed er der valghandlinger i gang i hele USA.

00.00

De første valgsteder lukker i Indiana og Kentucky. Men da dele af staterne stadig stemmer, kan det variere, om de forskellige tv-stationer vil oplyse om resultater herfra.

01.00

De første seks delstater kommer med resultater. Eksempelvis kunne tv-stationerne CNN og NBC i 2016 erklære en vinder i Vermont, Kentucky og Indiana, hvor alle valgsteder var lukket. Valgstederne lukker også i Georgia, Virginia og South Carolina. Valgsteder i store dele af Florida lukker også, og de første resultater kan bringes her. Det gjorde blandt andet CNN i 2016. Herfra og frem til onsdag formiddag kommer resultaterne ind. Trump blev i 2016 kåret som vinder 09.04, da Wisconsin og Pennsylvania kom ind.

Kilde: Ritzau