Valg i Sverige: - Smid racistsvinet til Danmark!

MALMØ (Ekstra Bladet): - EN SIDSTE DE-PORT-ATION! JIMMIE ÅKESSON OVER BROEN!

Tilråbene falder taktfast på Stortorget i Malmø. Hundredvis af feminister, flippere, flygtninge og andre fodsoldater vil gøre én enkelt undtagelse.

Vrede svenske feminister, antiracister og flygtninge er mødt op på Stortorget i Malmø for at demonstrere mod Jimmie Åkesson. I flere målinger står han og Sverigedemokraterna til at blive det største parti.

Tusindvis af svenskere er mødt op for at høre Jimmie Åkesson tale. Her er det Istvan Nemez med svensk flag og vennen Lars Nervall til venstre for ham. Alle tilhørere var skærmet af og placeret fra 12 meter (uden for kasteafstand ifølge politiet) væk fra Åkesson.

Hvis det står til de mange demonstranter, skal ingen af de mere end 160.000 flygtninge og migranter, som Sverige åbnede grænserne for i 2015 eller nogen andre, smides ud af landet.

Pånær én person:

Formanden for det indvandrer- og islamkritiske parti Sverigedemokraterna (SD), Jimmie Åkesson, kan godt få et deporterende spark over Øresundsbroen, så han lander på Amager.

- Smid racistsvinet til Danmark, flyver det spontant ud af en kvindelig demonstrant med dreadlocks.

39-årige Jimmie Åkesson er elsket og hadet i et splittet Sverige. Fredag eftermiddag bliver han af sine følgere hyldet på et fyldt Stortorget i Malmø.

En kvinde konfronterer to moddemonstranter. Flere gange var det ved at komme til fysisk konfrontation mellem de uenige svenskere.

Snusspisende skåninge med svenske flag klapper af Åkesson, som har lagt vejen forbi Malmø på en større valgturné rundt i hele Sverige.

- Vi har faktisk demokrati her i landet. Vær stille. Og lad de fremmødte høre, hvad vi sverigedemokrater har at sige, lyder det henvendt til de mange demonstranter fra partiformanden.

Men midt i deres egen larm hører demonstranterne ikke det store. I stedet gjalder deres krampråb højere:

- INGA RACISTOR PÅ VORA GATOR!

Og:

- YALLA, YALLA! SVERIGE FOR ALLA

Svensk politi isolerer moddemonstrerende til et hjørne af Stortorget i Malmø, så tilhørerne kan høre Jimmie Åkessons tale.

Det talstærkt fremmødte svenske politi har med moderat fysisk pres fået isoleret det meste af moddemonstrationen til et hjørne af Stortorget.

Alligevel har de mange hundrede primært unge demonstranter haft held til at overdøve meget af Åkessons tale.

Og SD-formanden må tage til takke med, at hans budskaber om mere velfærd, strammere udlændingepolitik og forsøg på samarbejde med de øvrige samarbejdsvrangvillige partier i den svenske rigsdag kun kan høres af de forreste og mest dedikerede.

Åkesson ser i det hele taget lille ud i den store forsamling.

Jimmie Åkesson måtte leve med, at hans tale for en stor dels vedkommende blev overdøvet af demonstranter.

Helt isoleret står han med en mikrofon med en ca. 12 meter bred sikkerheds-zone mellem ham og tilskuerne. Åkesson er hegnet ind bag først en stålbarriere og siden et udtrækkeligt hegn.

Ifølge svensk politi er hegnet sat op lige uden for almindelig kasteafstand.

Til gengæld skal Åkesson ikke bekymre sig om at få kastet stemmer efter sig.

Den lidt halvkedelige, men populære sverigedemokrat står i et gennemsnit af de svenske målinger til at få omkring 20 pct. af stemmerne til valget på næste søndag.

Og i flere målinger har Sverigedemokraterna flirtet med posten som det største parti ved valget.

Uanset hvad, bliver Jimmie Åkesson efter alt at dømme endnu engang den store sejrherre ved det svenske valg, efter han sidste gang mere end fordoblede stemmeandelen til 13 pct.

* * *

Jimmie vil smide mig ud af landet

Abdul Zahir, afghansk flygtning, er mødt op på Stortorget med to venner for at 'se giraffen'. Han ved, at hvis Jimmie Åkesson får magt, som han har agt, ryger Abdul tilbage til Afghanistan, hvor han ifølge sig selv kom fra som flygtningebarn, 17 år gammel, i 2015.

Abdul Zahir sidder på et trappetrin og kigger med vantro øjne på opstillingen af Jimmie Åkessons rejsende politik-cirkus på Stortorget i Malmø.

Bag ham fører trinnene op til en enorm søjle, hvorpå en rytterstatue af Karl 10. Gustav af Sverige troner over både den afghanske flygtning og alle andre, der passerer det malmøske torv. Kongen, der for alvor fik smidt dansken ud af landet og retableret Sverige som en nordisk magt med Roskildefreden i 1658.

460 år senere sidder den 20-årige afghaner og overvejer, hvordan Jimmie Åkesson vil gøre præcist det samme med ham og samtlige andre flygtninge, der ankom i den enorme migrationsbølge i 2015.

- Jeg ved godt, hvem Jimmie Åkesson er. Han vil smide mig ud af landet. Det er en meget dårlig situation for mig, siger Abdul Zahir, der sammen med to kammerater alligevel vil høre, hvad partiformanden har at sige.

- Jeg vil se, hvordan han taler til svenskerne. Og jeg vil med egne øjne se, hvem han er. Det er spændende, siger Abdul Zahir til Ekstra Bladet.

* * *

Jimmie og hans mænd ødelægger Sverige

Heidi Petersson frygter for et Sverige med Jimmie Åkesson ved magten. I dag vil ingen af de etablerede svenske partier samarbejde med Sverigedemokraterna.

For feministen Heidi Petersson repræsenterer Jimmie Åkesson alt det, der er forkert ved svensk politik.

- Ham og hans mænd siger, de vil redde Sverige. Men de ødelægger landet. Deres politik over for kvinder er meget problematisk og beskylder os samtidig ikke at vil gøre noget ved kvindeundertrykkelse, siger Heidi Petersson, da Ekstra Bladet møder hende på gaden i Malmø, hvor hun deler flyveblade ud for Feministpartiet, der ved sidste valg ikke klarede spærregrænsen på fire pct.

- Hvis vi ikke kommer ind, så ender Jimmie Åkesson med alt for meget magt. Vi kan sætte en stopper for det, lyder det fra Heidi Petersson.

* * *

Jimmie er vort folks fremtid

Istvan Nemez (th.) og vennen Lars Nervall er taget ind til Malmøs Stortorg for at høre Jimmie Åkesson tale.

Snusen sidder under overlæben, og Sveriges gul-blå farver sidder på skulderen.

Istvan Nemez er fra Ungarn, men har boet i Sverige siden barndommen. Han er i dag lige så skånsk som Zlatan Ibrahimovic og tøver ikke et sekund med at udråbe Sverigedemokraternas leder som Sveriges sande redningsmand.

- Hvis Jimmie ikke vinder det her valg, så er det svenske folk for alvor i knibe. Jimmie er vort folks fremtid, siger Istvan Nemez.

- Hvis du vil komme til Sverige, så må du indrette dig på svensk maner. Præcist på samme måde, som I har gjort i Danmark med de indvandrere, der er kommet til jeres land. Vi kan og skal ikke lave om på os selv, siger sverigedemokraten.

* * *