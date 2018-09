Valg-krise eskalerer i Sverige: Partiformand boykotter svensk fjernsyn

Partileder Jimmie Åkesson optrapper nu krisen mellem Sverigedemokraterna og SVT, Sveriges pendant til DR.

Åkesson har valgt, at han ikke vil give interview til den store public servide-udbyder, under et døgn før valget afholdes i Sverige.

Beslutningen kommer, efter SVT fredag aften undsagde en udmelding fra Åkesson under den afgørende valgdebat på svensk tv.

Det skriver Expressen.

Det er Michael Eriksson, Jimmie Åkessons stabschef, der har orienteret om den opsigtsvækkende beslutning på Twitter.

- Indtil partiledelsen har diskuteret Jimmie Åkesson og partiets fortsatte holding til SVT frem til valget, giver han ikke interviews til deres reportere, skriver Eriksson.

Lørdag har der været krisemøde mellem SVT's ledelse og SD's pressechef, der har krævet en undskyldning for den opsigtsvækkende afstandtagen fra Sverigedemokraternas formand.

Mødet resulterede dog ikke i en undskyldning, hvilket altså nu får konsekvenser.

Den mediepolitiske krise bunder i SVT's beslutning om - med begrundelse i svensk medielovgivnings demokratibestemmelse - at tage afstand fra en udtalelse om indvandrere til Sverige, som Åkesson kom med i debatten fredag aften.

- 'Bare indvandrere får arbejde, så løser alt sig' - det har de sagt hele tiden. Det sker ikke, det bliver ikke sådan. Derfor må man stille sig spørgsmålet, hvorfor det er så svært for de her mennesker at få et job. Det er, fordi de ikke er svenskere. De passer ikke ind i Sverige.

Det fik SVT's vært på programmet, Martina Nord, til at tage affære efter udsendelsen:

- Jimmie Åkessons udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den, sagde værten.