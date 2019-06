Valg udskyder milliardforhandlinger mellem stat og kommuner

Vigtige forhandlinger mellem regering, kommuner og regioner er kommet måneder bagud på grund af valgkamp og regeringsdannelse. De starter nu først efter sommerferien.

Der er tale om de årlige økonomiske rammeaftaler for regioner og kommuner. Aftalerne er afgørende for blandt andet sundhedsvæsnet, børnepasning og skoler og plejer at være på plads i starten af juni.

- Det er klart de mest afgørende forhandlinger i året for os, og forsinkelsen betyder, at det bliver et noget mere komprimeret forløb end normalt.

- Det er selvfølgeligt ikke optimalt og kommer til at sætte vores medlemmer under pres. Men det er jo demokratiets lod, og vi må så gøre det så hurtigt, som vi kan, siger formand for Kommunernes Landsforening Jacob Bundsgaard (S).

Normalt begynder forhandlingerne allerede i april eller maj. Der er tale om ofte langstrakte og komplicerede forhandlinger med milliarder på spil. På spil er også, hvor borgerne helt konkret bliver serviceret i det kommende år.

- Det er grundlaget for, hvor mange flere hænder vi kan ansætte, og hvilke nye initiativer vi kan sætte i gang.

- Men det er også resultatet i økonomiaftalen, der kan betyde at vi må prioritere mellem forskellige vigtige ting i sundhedsvæsenet, skriver næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S) i en kommentar.

I 2019 endte aftalen med at dække en økonomisk ramme på 375 milliarder kroner for kommunerne og for regionerne var den på omkring 116 milliarder kroner.

- Det er vel omkring halvdelen af de offentlige udgifter, det sætter rammerne for. Så de har en enorm betydning for borgerne i Danmark.

- Vi kommer til at få forrygende travlt, siger Jacob Bundsgaard.

Kommuner og regioner skal normalt indlevere budgetter til godkendelse den 15. oktober. Så de skal både have aftalen i hånden og på baggrund af den udarbejde budgetterne før det.

- Man vil formentlig skulle skubbe den deadline. Og det kan også komme til at skyde hele finanslovsprocessen, siger Jacob Bundsgaard.

Fra Danske Regioner lyder en opfordring til, at den nye regering ikke bruger udskydelsen til at haste en aftale igennem.

- Vi mener, at der er reelle udfordringer i sundhedsvæsenet, som der skal være tid til at drøfte under forhandlingerne. Det kan ikke hastes igennem, skriver Ulla Astman.

Både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner fortæller, at de forventer et økonomisk løft ved forhandlingerne.

Kommunerne oven på gentagne løfter om, at velfærden skal prioriteres, så udgifterne stiger i takt med befolkningsudviklingen. Regionerne har ikke overraskende noteret sig udmeldingerne på sundhedsområdet.

- I valgkampen har vi hørt, at man er opmærksomme på, at der er kommet stadig flere patienter til.

- Ligesom Sundhedsminister Magnus Heunicke så sent som ved sin tiltrædelse tilkendegav, at man godt ved, at hospitalerne er pressede. Vi har også bemærket, at flere af politikerne fra Folketingets nye flertal har snakket om, at personalet skal have mere tid, skriver Ulla Astman.