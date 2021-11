Valgdrama i disse ø-kommuner

I år er der lagt op til, at kampen om borgmesterkæderne i et flertal af landets ø-kommuner kan blive særdeles nervepirrende og langstrakt.

På både Læsø, Fanø, Ærø og Bornholm genopstiller de siddende borgmestre nemlig ikke til årets kommunalvalg, og der er åben kamp blandt flere partier i kommunerne om at hapse posten i kølvandet på nogle hektiske valgperioder i byrådene.

På øerne Samsø og Langeland genopstiller de nuværende borgmestre, men heller ikke her kan de føle sig sikre.

Få overblikket over de største ø-dramaer her.

Bornholm

Winni Grosbøll. Foto: Kenneth Koustrup

Efter ti år som borgmester meddelte den populære Winni Grosbøll (S) i november sidste år, at hun skiftede lokalpolitik ud med et job som direktør for Friluftsrådet.

Winni Grosbøll var sammen med Bertel Haarder en af de centrale figurer i at skabe Folkemødet på Bornholm, og hun har derfor lige siden været et kendt ansigt ved den årlige begivenhed i Allinge.

Socialdemokratiet pegede og valgte efterfølgende en af øens tidligere borgmestre, Thomas Thors, som Winni Grosbølls efterfølger og partiets spidskandidat.

Thomas Thors. Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix

Han kom dog i voldsom modvind, da direktionen i Bornholms Regionskommune indførte en spærretid fra 16. august og frem til kommunalvalget, hvor eksempelvis sygehuse og plejehjem skulle være lukket land for både presse og politikere.

'Det sker for at undgå, at ansatte i Bornholms Regionskommune og kommunens institutioner bliver en del af politikernes valgkamp,' lød det i en pressemeddelelse.

Men beslutningen medførte massiv kritik for at være et udtryk for lukkethed og et brud med demokratiske idealer, og da Thomas Thors forsøgte at ændre 'spærretid' til 'retningslinjer', blev det ikke meget bedre.

Om Thomas Thors formår at bevare den socialdemokratiske borgmesterpost, betvivles også af, at Enhedslisten ser ud til at få et kanonvalg og blive det største parti på øen - og at de går åbent efter at hapse borgmesterposten.

Læsø

Karsten Nielsen. Foto: Hans Ravn/Ritzau Scanpix

Den nordjyske ø i Kattegat er en af de kommuner, hvor alt kan ske. Den nuværende Venstre-borgmester, Karsten Nielsen, meddelte i oktober, at han trækker sig som spidskandidat i kølvandet på en sag med øens nu fritstillede kommunaldirektør, der boede i et ulovligt skur. I stedet er det nu Tobias Birch Johansen fra samme parti, der tidligere har siddet som borgmester på øen, der er spidskandidat for partiet.

Men netop Tobias Birch Johansen blev trods et fremragende valg i 2017 vraget som borgmester, da kommunens øvrige valgte gik sammen og besluttede, at han for enhver pris ikke skulle bevare magten. Derfor valgte de i stedet den helt uprøvede Karsten Nielsen, der på dette tidspunkt var valgt ind for Dansk Folkeparti.

Dermed fik partiet sin første borgmester nogensinde, og mens Kristian Thulesen Dahl jublede, var Karsten Nielsen selv mindre smilende, fordi han slet havde ønsket eller planlagt at blive borgmester. Siden lunede han dog noget op til tjansen og skiftede i juni fra Dansk Folkeparti til Venstre, fordi han vurderede, at det ville øge hans chancer for genvalg.

Tobias Birch Johansen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men efter skandalen med den fritstillede kommunaldirektør har Karsten Nielsen gjort klart, at han slet ikke ønsker stemmer i år, selvom han stadig står på listen for Venstre. Han kunne nemlig ikke nå at komme af stemmesedlen, har han forklaret til TV 2 Nord.

Om Tobias Birch Johansen igen i år får et godt valg og denne gang får mulighed for at blive borgmester atter engang, vil tiden vise. For også spidskandidaten for Læsøs Borgerliste, Niels Odgaard, har på diskret nordjysk bedyret, at han gerne vil være borgmester.

- Jeg skulle da gerne tage ansvaret, hvis der var en konsolidering, der kunne lave en femmer (flertal i Læsøs byråd, red.) omkring Læsø Borgerliste, sagde han således i en valgdebat til TV 2 Nord.

Fanø

Sofie Valbjørn. Pressefoto

I 2017 fik Alternativet sin første og eneste borgmester, Sofie Valbjørn, under højspændt drama på Fanø. For mens Kristine Kaas Krog fra øens lokalliste troede, at hun var blevet sikkert valgt på baggrund af et flertal med blandt andet Sofie Valbjørns mandat, sprang Valbjørn selv i sidste øjeblik til det modsatte hold, der dermed fik flertal og gjorde hende til borgmester.

I starten af året meddelte Sofie Valbjørn, at hun ikke genopstiller, hovedsageligt på grund af et 'elendigt' samarbejde i byrådet. Og ifølge flere medlemmer af byrådet har stemningen været dårlig igennem nærmest hele perioden.

- Normalt går man og er sure på hinanden i 2-3 måneder bagefter, men så begynder man at samarbejde. Her er man stadig sure på hinanden efter tre år. Det går ud over det lokale demokrati, har Venstre-kandidaten Erik Nørreby tidligere fortalt til TV Syd.

Han har, i modsætning til både Sofie Valbjørn og Kristine Kaas Krog, mod på at gå efter borgmesterkæden som Venstres spidskandidat. Han er den politiker, der har siddet flest perioder i Fanø Byråd, men hvem der ender med at tage kæden, ligger på grund af de store uroligheder og samarbejdsproblemer på øen langt fra fast.

Ærø

Også på Ærø kan alt ske.

Øens nuværende S-borgmester, Ole Wej Petersen, er nemlig ikke sit partis spidskandidat, selvom han var den af partiets kandidater, der fik flest stemmer ved sidste valg. Han står tværtimod nederst på listen i år, hvilket han selv begrundede med, at han ikke 'ville klæbe til taburetten' og efterhånden var en gammel rotte i politik.

I stedet er det nu Peter Hansted, der er Socialdemokratiets kandidat til posten. Han er søn af den tidligere statsminister, Jens Otto Krag.

Socialdemokratiet på øen har i det hele taget oplevet intern splittelse blandt de fire, der blev valgt i 2017. Det startede, da Jens Weiss droppede partiet og i stedet stillede op for en af de mange lokale lister på øen, Ærø i Centrum. Senere tog Inga Blom Thomas, der var viceborgmester for partiet, samme vej og skiftede til en anden lokal liste, ÆrøPlus.

Og det var en stor overraskelse for Ole Wej Petersen, har han tidligere forklaret.

- Jeg var sådan set klar over, hvad jeg gik ind til, så der har ikke været de store overraskelser i det at være borgmester, bortset fra at to af mine egne medlemmer ikke var så loyale, lød stikpillen i et interview med Fyns Amts Avis.

Der er således mange partier på øen, der drømmer om borgmesterkæden. Ifølge TV 2 Fyn har hele syv ud af ni opstillede partier stillet med en borgmesterkandidat, men sidste års største stemmesluger på øen, Anders Retz Johansson (K), er ikke i blandt dem.

