Valget truer: Mette Frederiksens kattepine

Sommerferien nærmer sig sin afslutning, og dermed nærmer Danmark sig også et valg. Men timingen er dårlig for statsministeren

Med mindre De Radikale foretager en kovending af historiske dimensioner, vil der blive udskrevet valg inden Folketinget åbner til oktober. Det store spørgsmål er hvornår.

Beslutningen ligger ene hos statsminister Mette Frederiksen, og det er ikke en let en af slagsen. For der findes ikke et eneste godt tidspunkt, vurderer flere politiske kommentatorer.

- Det er en af de sværeste valgudskrivelser i mange, mange år. Normalt kan en statsminister nøjes med taktiske overvejelser som meningsmålinger og den slags. Men denne her gang er der mange andre ting, der spiller ind, siger politisk kommentator ved Ekstra Bladet, Hans Engell.

Radikal trussel

Bagkanten for valgudskrivelsen er sat af De Radikale. Efter Minkkommissionens hårde kritik har partiet meldt kontant ud, at der skal udskrives valg senest inden Folketinget åbner første tirsdag i oktober.

Annonce:

Ellers vil partiet støtte en mistillidserklæring til Mette Frederiksens regering.

- Så med mindre De Radikale skal blive fuldstændigt til grin, så er udskrivelse i starten af oktober og valg omkring 1. november den ene yderpol, siger Henrik Qvortrup.

Han tror ikke på, at Mette Frederiksen vil udskrive valg sådan kort før Folketinget åbner, fordi det så vil ligne, at statsministeren har ladet sig kyse af sit støtteparti.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Radikale skrotter advokatvurdering og kræver valgudskrivelse inden oktober.

Kun dårlige tidspunkter

I den modsatte ende er et hurtigt udskrevet valg allerede om få dage eller uger, når sommerferien er slut.

Her taler det for, at valgspekulationer vil gøre det umuligt at tale om andet eller gennemføre politik indtil da. Men meget taler imod, siger Hans Engell:

Annonce:

- Minksagen spøger stadig, men det kan hun nok leve med. Det kæmpe store problem her er: Hvad skal Socialdemokratiet gå til valg på? De har ikke en ny Arne-pension, gratis tandpleje eller 1000 flere sygeplejersker.

- Så de har brug for tid til at bygge en platform op. Den behøver ikke være stor, men man skal jo have et eller andet at gå til valgkamp på.

Septembervalg

Det efterlader et valg udskrevet i starten af september, når der har været tid til at præsentere politik og har afholdt sommergruppemøde sidst i august.

- Uden at sætte pensionsopsparingen ind på det, så vil jeg sige, at valget bliver udskrevet i slutningen af august til afholdelse i midten eller slutningen af september, siger Henrik Qvortrup.

Ifølge Hans Engell har det da også sine problemer. For dronningen har skudt fejringen af sit 50-års jubilæum til netop september.

Annonce:

- Så der er fester, gallaforestillinger, gallamiddage, tafler, fest på slottet og besøgende kongelige. Skal Mette Frederiksen stå og holde tale for Dronningen og så haste videre til vælgermøde i Ishøj? Men skyder man det meget mere, så rammer vi Folketingets åbning, siger han og fortsætter:

- Meget taler for september. Men den er svær og det er uforudsigeligt, for der kan tales for og imod det hele.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kan komme pludseligt

Mens tidspunktet er usikkert, så er det sikkert, at valget kan blive udskrevet når som helst. Der er nemlig ingen formelle krav til, hvor eller hvornår, statsministeren skal meddele, at der er valg. Så Folketinget skal altså ikke være samlet eller indkaldes.

- Hvis Mette Frederiksen vil, så kan hun udskrive det fra en campingplads. Det er den helt unikke politiske styrke, en statsminister har i Danmark, siger Hans Engell, mens Henrik Qvortrup siger:

- Det kan i princippet ske på Socialdemokratiet sommergruppemøde, på Facebook eller på en cykel.

Annonce:

Når - eller lige før - valget bliver udskrevet, skal Statsministeriet henvende sig til Kongehuset og indstille, at der holdes valg på en given dato. Og formelt er det dermed faktisk dronning Margrethe, der udskriver valget.