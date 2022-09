Valget ulmer: Møde pludseligt aflyst

'Ikke-valgkampen' er i fuld sving.

Og nu er mindst én udvalgsformand i Folketinget også begyndt at aflyse møder for eksterne besøgende på Christiansborg, selvom statsminister Mette Frederiksen fortsat ikke formelt har udskrevet valget.

Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, hvor Rasmus Helveg Petersen (RV) er formand.

Af et brev, som udvalgets sekretær har sendt til eksterne besøgende, fremgår det, at Helveg Petersen ud af det blå har valgt at aflyse en såkaldt deputation - et møde, hvor en ekstern gruppe kan møde udvalg i Folketinget - d. 15. september. Årsagen er valg:

'Jeg må desværre informere dig om, at Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets formand (Rasmus Helveg Petersen red.) har besluttet, at foretræder for udvalget vil være bedst tjent med at blive afholdt efter det forventelige nærtstående valg'.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet...

Klager til FT-formand

Men statsministeren har fortsat ikke sagt de magiske ord, der formelt sætter valgkampen igang og Folketinget i stå.

Derfor undrer udvalgsformand Rasmus Helveg Petersens beslutning de to Venstre-medlemmer af udvalget, Ulla Tørnæs og Eva Kjer Hansen.

De to Venstre-kvinder har derfor klaget til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, over beslutningen.

- Der var en deputation, der havde glædet sig til at møde op i Folketinget. Aftalen var i kalenderen, og så får de bare det hele aflyst, fordi udvalgsformanden skriver, at der snart er valg. Det er ikke en måde, vi skal lave folketingsarbejde på, siger Eva Kjer Hansen til Ekstra Bladet.

Annonce:

'Stærkt skadeligt'

- Ulla Tørnæs og jeg har nu skrevet til Folketingets formand, og vi forventer, at han reagerer på det her. Det er jo ikke for sjov, at borgere vil møde op i udvalget. Det er, fordi de har vigtige pointer med. Det kan man ikke bare aflyse, fordi man tror, der snart er valg, lyder det fra Eva Kjer Hansen, som sætter trumf på:

- Det er stærkt skadeligt for Folketingets omdømme.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Helveg Petersen (RV) og Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen.