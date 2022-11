Valgets tale: Støjberg er ren

Inger Støjberg fik et flot valg - og blev dermed fundet 'værdig' til Folketinget

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

I grundloven står: ’Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget.’

Som jeg forstår det, tog et udvalg 14. november stilling til de ny- og genvalgte i forbindelse med en formel godkendelse af valget.

Men hvordan vurderer udvalget ’almindeligt omdømme’? Folketinget har erklæret Støjberg uværdig, men hvad lægges egentlig til grund. Et stort antal stemmer? Hendes udtalte holdning til, at hun vil gøre det igen og håber, andre vil gøre det samme?

Altså en mangel på respekt for retsstaten, som jeg opfatter det.

Lars Frederiksen, Aarhus N

Kære Lars

Sagen er, at der ikke findes helt faste regler for, hvornår et medlem kan betegnes som ’uværdigt’.

I forbindelse med Inger Støjberg vil Folketinget lægge vægt på, at hun fik sin dom og afsonede inden folketingsvalget.

Vælgerne gav hende et flot valg, og Folketinget vil ikke sætte sig ud over vælgernes afgørelse.

Derfor er Inger Støjberg erklæret ’værdig’ - i hvert fald af et flertal i Tinget.

Venlig hilsen Hans

Konservative krigere

Konservativ hygge anno 1998. Arkivfoto: Jens Dresling

Hos de konservative skændes man nu åbent i medierne.

Har partiet en særlig tradition for at føre blodige borgerkrige, hvor formanden bliver rakket ned, fem minutter efter stemmerne er talt op? Er de konservative en særlig krigerisk stamme?

Du må jo vide det ...

Bent Bagger, Herlev

Kære Bent

Svaret er nok ja. De konservative har altid været dygtige til store interne opgør.

Men Venstre kan nu også være med. Må jeg minde om, vi i dag har tre partier med en ’Venstre’-leder som formand.

Men du har nok ret i, at de konservative borgerkrige udmærker sig ved at være meget langvarige og meget uforsonlige. Men jeg er inhabil. Har jo selv været en del af dem.

Det interessante er til gengæld, at disse borgerkrige i partierne sjældent handler om politisk uenighed, men personmodsætninger.

Venlig hilsen Hans

Vi gør hvad vi kan

Det er ikke forladergeværer, det danske forsvar har sendt til Ukraine, men våben, det vurderes, vi for øjeblikket kan udvære. Foto: Jydske Dragonregiment/Forsvaret

Hej.

Når man sender så meget isenkram til Ukraine, så går det ud over den humanitære hjælp til Afrika.

Og er det ikke noget gammel skrammel, man sender til Ukraine? Så man kan få noget nyt selv ...

Jens Jensen, Esbjerg

Kære Jens

Begge dele er forkert.

Danmark opfylder fuldt ud vort ansvar vedrørende udviklingsbistand, og vi sender meget nyt og moderne udstyr til Ukraine. Men også ældre modeller og grej af forskellig art.

Vi hjælper så meget, vi kan, og det koster på vort eget forsvar.

Venlig hilsen Hans

Det er Mettes ansvar

Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hvem afgør, om der skal være nyvalg, hvis alt går i hårdknude?

Er det et flertal i Folketinget, dronningen eller den afgående statsminister, som jo ellers sidder med retten til at udskrive valg?

Claus Thybo Hansen, Aarhus C

Kære Claus

Det er alene statsministeren, altså p.t. Mette Frederiksen, som kan udskrive valg.

Forhandlingerne om en ny regeringsdannelse finder sted på hendes ansvar, og hvis det hele går i ged, kan hun udskrive nyvalg. Det kan hverken dronningen eller Folketinget.

Venlig hilsen Hans

