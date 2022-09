Valgflæsk? Vi skal nok sige mere

Der er udbredt mistillid blandt sygeplejersker til Mette Frederiksens lovning om mere i lønposen.

Det kommer til udtryk på sociale medier og blandt flere sygeplejersker, som Ekstra Bladet har talt med.

Samlet stempler de statsministerens nye linje som 'valgflæsk'.

Ekstra Bladet ville gerne have Mette Frederiksen på banen med et svar til de skeptiske sygeplejersker. Men hun sender bolden videre til beskæftigelsesministeren, Peter Hummelgaard (S).

Han sendte sent tirsdag aften denne skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Peter Hummelgaard afviser, at Mette Frederiksens kolde skulder til sygeplejerskerne under konflikten i fjor betyder, at regeringen ikke denne gang vil levere på det nye lønløfte.

'Situationen er en helt anden. Sidste år stod vi i en konflikt, og alle de andre offentlige medarbejdergrupper havde sagt ja til deres overenskomster,' skriver ministeren.

Under søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater, åbnede statsminister Mette Frederiksen op for, at der skal være bedre løn- og arbejdsvilkår på landets sygehuse. Men den pludselige vilje til at tale om løn på sygehusene bliver modtaget med udbredt skepsis blandt sygeplejersker Sygeplejeskerne er skeptiske overfor Mette Frederiksens forslag om bedre løn- og arbejdsvilkår

Line Alnøe Krüger er af en af de mange sygeplejersker, som har svært ved at tro på regeringens løfter. Foto: Hennig Hjorth

'Vi kommer ikke på forhånd til at sidde og forhandle mere til den ene eller anden faggruppe. Det skal ske i respekt for den danske model. Men vi peger på, at vi skal kigge på der, hvor der er rekrutteringsudfordringer. Vi skal nok sige mere om det, men grundlæggende er vores fokus på der, hvor rekrutteringsudfordringerne er.'

Peter Hummelgaard skriver desuden:

'Med en mia. kroner i vinterpakken, som vi lavede før årsskiftet, gjorde vi det muligt, at man kunne lave initiativer, så man kunne fastholde og rekruttere kernemedarbejdere uden for reguleringsordningen. Derudover ser vi, at rekrutteringsudfordringerne for alvor er begyndt at slå igennem blandt flere faggrupper, mens vi samtidig kan se, at der er faldende tilslutning til uddannelserne. Derfor er vi nødt til at få alt med i diskussionen.'

'Vi ønsker at tage hånd om en stor udfordring, der kan pille ved hele fundamentet af vores velfærdssamfund. Jeg har ikke hørt nogle af de borgerlige partier eller statsministerkandidater have en egentlig samfundsanalyse af, hvad det er for et udfordringsbillede, vi har.'