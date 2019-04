Valgt til LA's hovedbestyrelse efter sag om sexkrænkelse

Det er ikke mere end nogle måneder siden, at Carl Andersen tabte et kampvalg om formandsposten hos Liberal Alliances Ungdom efter en sag om seksuelle overgreb. I weekenden blev selvsamme Carl Andersen valgt til LA's hovedbestyrelsen med det næsthøjeste antal stemmer.

Sagens hovedperson kan godt forstå, hvis nogle vælgere undrer sig over det hurtige comeback.

- Når man ser det udefra, kan jeg godt forstå, at nogle kan undre sig. Men de folk, som det drejer sig om – altså vores medlemmer internt i vores organisation – både i Liberal Alliance og i LAU, der i den grad er involveret i sagerne, kender mig og ved, hvad der er sket fra begge sider af spektret. De har ydet fuld support – også den nye formand, som væltede mig på landsmødet – har ydet fuld support til min opstilling, siger han til Ekstra Bladet.

Andersen har lagt sig fladt ned

Carl Andersen forklarer, at han har lært en del af sagen. Derfor vil han fremover tage henvendelser om seksuelle krænkelser mere alvorligt.

- På landsmødet undskyldte jeg også for, at jeg sammen med flertallet ikke havde gjort endnu mere og været endnu mere opsøgende, og hvad der ellers var. For det ønskede folk, at man havde gjort, så det har jeg lagt mig fuldstændig fladt ned på og taget til efterretning, siger han.

Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, slår fast, at alle medlemmer frit kan stille op til hovedbestyrelsen, og at valget af Carl Andersen er en sag mellem partiet hovedbestyrelse og medlemmerne. Men hun lægger samtidig vægt på, at den tidligere formand efter hendes mening ikke har håndteret sagerne om seksuelle krænkelser tilfredsstillende.

- Det er vigtigt at huske på, at Carl Andersen selv ikke er involveret i de sager, som er meldt til politiet. Jeg sagde dengang i forbindelse med landsmødet i Liberal Alliances Ungdom, at jeg ikke synes, at man har håndteret de løbende sager rigtigt. Det har Carl heller ikke, siger hun.

Egelund: Vi lærer af vores fejl

På spørgsmålet om, hvorvidt hun har tillid til, at Carl Andersen kan varetage funktionen i hovedbestyrelsen godt nok, svarer hun:

- Jeg tror altid, at vi som mennesker lærer af de handlinger, vi begår. Også af de fejl vi har begået. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg ikke synes, at den daværende ledelse i LAU håndterede de dybt alvorlige sager om sexkrænkelser, som man skulle. Det var vel også derfor, at medlemmerne af Liberal Alliances Ungdom valgte at udskifte ledelsen.

Christina Egelund hæfter sig også ved, at den nye ledelse i Liberal Alliances Ungdom er i fuld gang med at implementere et nyt kodeks for ordentlig og passende adfærd.