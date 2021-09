Vanopslagh om stress: – Så crashede jeg

Partilederen for Liberal Alliance taler for første gang ud om den alvorlige stress, han blev ramt af tilbage i januar

- En erhvervspsykolog citerede Winston Churchill. 'If you're going throgh hell, keep going' (Hvis du går igennem helvedet, så bliv ved med at gå.).

- Det prøvede jeg så. Så crashede jeg noget hårdere i december/januar.

Sådan beskriver politisk leder Alex Vanopslagh (LA) forløbet op til hans sygemelding. Det er første gang, at partilederen fortæller åbent, om den alvorlige stress, der ramte partilederen i starten af året.

Det gør han i podcasten PowerLunch.

Startede allerede sidste sommer

Vanopslagh mærkede allerede de første optræk til stress i sommeren 2020.

- Hver gang jeg talte om mit arbejde, tænkte på mit arbejde, så fik jeg et fysisk ildebefindende. Det, fandt jeg senere ud af, var et angstanfald, fortæller partilederen.

Allerede i august gik han til folketingsgruppen og blev sygemeldt med stress i hele august og september, hvilket gik under radaren for både befolkning og medier.

Da Folketinget åbnede i oktober, tog Vanoplagh fat igen, men allerede i januar måtte den 29-årige partileder atter sygemelde sig.

Realistiske ambitioner

Nu er partilederen tilbage, og selvom at han understreger, at han har det godt, så døjer han stadig med angst som en følgevirkning af den alvorlige stress.

Vanopslagh er efter eget udsagn blevet 'mere afklaret' i forhold til sin egen og partiets ståsted.

- Jeg havde jo nok en forventning om, at jeg skulle være den nye stjerne i dansk politik, siger Alex Vanopslagh i podcasten og fortsætter.

- Nu er jeg mere afklaret med, at jeg er formand for et lille parti. Jeg gør mit bedste, og jeg markerer mig godt.

Allerede efter en måneds sygemelding vendte Vanopslagh så småt tilbage til arbejdet igen.

