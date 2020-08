Vanopslagh reagerer på kæreste-sag

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, forsvarer nu sig selv, efter det i B.T. er kommet frem, at han har involveret sig i en fratrædelsessag om sin kæreste, som han har fundet internt i partiet.

På LA's sommergruppemøde har Vanopslagh fredag formiddag reageret på spørgsmål fra flere medier om sagen.

- Jeg synes ikke, det er forkert at insistere på, at man ikke skal fyres for at blive forelsket. Heller ikke i at blive forelsket i mig, lyder det fra Alex Vanopslagh på pressemødet.



På pressemødet forklarede Alex Vanopslagh, at Ole Birk Olesen overtog sagen. Den tidligere transportminister bekræftede, at han havde taget sig af sagen på opfordring af Vanopslagh.

- Der er også folk på TV2, der finder kærligheden på TV2. Tillykke med det. Jeg synes bare ikke, det vedkommer mig, hvordan det er blevet gjort. Og jeg synes ikke, det kommer andre ved, hvad vi har gjort i LA, lyder det fra Ole Birk Olesen

Vanopslagh tog allerede i går bladet fra munden og fortæller i forelskede termer om sin ’søde, kloge og smukke kæreste’, efter B.T. tidligere i dag bragte en artikel de interne problemer, som kæresteforholdet var skyld i.

Ifølge B.T. endte forholdet med at koste tidligere pressechef Anne Kirstine Cramon jobbet, fordi hun stak næsen for langt frem, mens sekretariatschef Karsten Anker Petersen ifølge avisen opsagde sin stilling, da Vanopslagh forhindrede ham i at forhandle en fratrædelse med hende.

Alex Vanopslagh erkender, at parholdet skabte interne problemer i Liberal Alliance, i sit Facebook-opslag:

'Det skabte nogle konflikter på arbejdspladsen, som B.T. har skrevet en artikel om, hvor de vil fremstille det som nepotisme og dårlig ledelse fra min side.'

'Men sandheden er, at jeg blev overbevist om, at det kunne skabe problemer på vores fælles arbejdsplads, og derfor blev det overladt til partiets gruppeformand, Ole Birk Olesen, hvordan det skulle håndteres.'

'Det gjorde han fuldstændig uden min indblanding.'

'Jeg er selvfølgelig ked af den sag - dels fordi det kan så tvivl om min professionelle dømmekraft og personlige integritet, men selvfølgelig også fordi min kæreste nu skal hænges ud i medierne. Det fortjener hun om nogen ikke,' skriver han.