Vanopslagh-sag vækker skatte-spøgelse hos Kollerup

Andre politikere kan passende sætte sig til at bide negle foran e-Boks i den kommende tid.

Det mener en skatteadvokat, efter Ekstra Bladet fredag kunne bringe et nyt svar fra Skattestyrelsen, som med meget stor sandsynlighed betyder, at Alex Vanopslagh, der nu også efterforskes af politiet, er skattepligtig af sin uberettigede brug gennem 29 måneder af en af Folketingets gratis medlemslejligheder.

Det er nemlig langtfra første gang, at politikere er taget i misbrug af de gratis medlemsboliger.

I 2015 kunne Ekstra Bladet afsløre, at Simon Kollerup (S) havde haft en af lejlighederne til rådighed og scorede et tillæg for dobbelt husførelse, mens han i virkeligheden opholdt sig hos sin kone og børn i en ejerlejlighed på Christianshavn.

Kollerup sagde som Alex Vanopslagh prompte sin politikerlejlighed op efter afsløringen og betalte siden også 30.000 tilbage til Folketinget for dobbelt husførelse.

Simon Kollerup var lidt for smart, da han i 2015 havde både folkeregisteradresse i Nordjylland, ejerlejlighed med kæresten og en gratis folketingslejlighed til rådighed. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ikke forældet

Men også socialdemokraten bør kunne se frem til en regning fra fortiden, siger skatteadvokat med møderet for Højesteret og partner i Copenhagen Tax Partners Eduardo Vistisen.

Også selvom der er gået otte år:

- Skattemæssigt er der en forældelsesfrist 1. maj i det fjerde indkomstår. Men hvis der er tale om noget strafbart enten på grund af grov uagtsomhed eller forsætlighed, er forældelsesfristen ti år, siger Eduardo Vistisen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- I Simon Kollerups tilfælde boede han i en bolig med sin familie, men holdt fast i folketingslejligheden. Det er ikke bare groft uagtsomt, men forsætligt, som er den hårdeste af de to former for strafbarhed. Så der vil man sagtens kunne gå ti år tilbage.

- Og med den praksis, som Højesteret lægger for dagen, skal der meget lidt til at falde ind under grov uagtsomhed. Hvis du for eksempel godt ved, at du opholder dig mere end 180 dage om året væk fra din folkeregisteradresse, vil Højesteret med stor sandsynlighed vurdere, at du handler groft uagtsomt, lyder det fra Eduardo Vistisen.

Erkender

Selvom Alex Vanopslagh har erkendt at have brudt cpr-lovgivningen og misbrugt sin folketingslejlighed, slap LA-lederen umiddelbart for et efterspil for sine urigtige oplysninger til myndighederne samt for uberettiget at have fået gratis tag over hovedet i det centrale København i 29 måneder.

Siden har en borger anmeldt Vanopslagh til politiet for bedrageri, og nu efterforskes sagen.

Ifølge skatteekspert Michael Bjørn Hansen vil en skattebøde komme op over 100.000 kroner - alt afhængigt af værdien af Folketingets lejlighed.

Ekstra Bladet har siden lørdag forsøgt at få en kommentar fra Simon Kollerup. Men han er ikke vendt tilbage på vores forespørgsler.

Tjek hendes ansøgning

Tanja Larsson blev afsløret i boligfusk i 2021. Foto: Socialdemokratiet

Også en anden socialdemokrat kan komme i betragtning, hvis myndighederne vælger at genoptage de gamle sager om misbrug af folketingslejligheder.

Ekstra Bladet afslørede i 2021, at socialdemokraten Tanja Larsson, der overtog mandatet fra Henrik Sass Larsen, havde beholdt og fremlejet sin egen andelslejlighed i København, mens hun boede i sin folketingslejlighed.

I hendes tilfælde havde hun søgt specifikt om en overskydende lejlighed, da hun er bosiddende i Faxe på Sjælland. Og det bør give anledning til at kigge hendes ansøgning efter i sømmene, mener Eduardo Vistisen:

- I Tanja Larssons tilfælde har hun også beholdt en anden lejlighed, men alligevel søgt om en folketingslejlighed. Der må det komme an på den ansøgning, hun som sjællandsk politiker har sendt til Folketinget. For den er med stor sandsynlighed svigagtig, når hun jo godt har vidst, hun havde en anden bolig.

Tanja Larsson er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.