Vanopslaghs klare krav: Tror ikke selv på det

Liberal Alliance kommer ikke til at indgå en aftale med regeringen omkring skattelettelser, med mindre regeringen dropper ideen om top-topskatten

Liberalisternes farmand, Alex Vanopslagh, står fast.

Liberal Alliance kommer ikke til at indgå en aftale med regeringen omkring skattelettelser, med mindre regeringen dropper ideen om top-topskatten.

Sådan lød det fra partiets formand, Alex Vanopslagh, i Berlingske tirsdag, der understregede konsekvenserne, hvis top-topskatten bliver på bordet.

'Vi er et parti, der gerne vil være med i aftaler, og for os er det helt afgørende at sænke skatten. Men hvis vi skal indgå en aftale med regeringen, skal den pille top-topskatten af bordet', lød det.

Men om LA's nye ultimative krav får nogen betydning, kan man godt stille spørgsmål til.

Ingen chokbølger

For så længe regeringen består af et flertal, så er Liberal Alliances hjælp unødvendig.

Tirsdag satte Alex Vanopslagh et ultimativt krav overfor regeringen. Drop top-topskatten, eller LA er ude. Det er på trods af, at regeringen ikke har nødvendig brug for LA. Foto: Axel Emil Hammerbo

Regeringen kan dermed gøre, hvad de vil, om end LA vil lege med eller ej.

- Hvor bange tror du, at de blev i regeringstoppen, da du kom med dit ultimatum?

- Jeg tror ikke, at de blev særlig bange. Og det er ikke for at gøre regeringen bange, at vi har meldt ud, som vi har. Det har vi gjort, fordi vi mener det, udtalte Alex Vanopslagh på Liberal Alliances sommergruppemøde torsdag.

- ... Men jeg vil også gerne sige, at det ikke er, fordi jeg slet ikke vil deltage i forhandlingerne. Det vil jeg gerne. Men så har vi bare et krav om, at man piller den der top-topskat af bordet.

Lave forventninger

- Men regner du med, at det kommer til at ske?

- Jeg vil da give det et ærligt forsøg.

Som nyvalgt formand i 2019 udtalte Alex Vanopslagh, at han ikke vil sætte nogen ultimative krav. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Men hvis du skal være helt ærlig?

- Nej, jeg tror det ikke.

Ultimative kovending

Det ultimative krav fra Liberal Alliance kommer samtidig lidt som en kovending for formanden.

Da Alex Vanopslagh trådte til som formand for partiet, kom han med en klar udmelding.

'Jeg vil ikke komme rendende med ultimative krav, og jeg vil ikke pege fingre af andre. Det har vi efterhånden brugt nok tid på'. Sådan lød det fra Alex Vanopslagh til LA's sommergruppemøde i 2019.

- Kan du se, at du slår lidt af en kolbøtte, når du i 2019 sagde, at du ikke vil sætte ultimative krav, og du nu kommer med et ultimativt krav?

- Hvis vi nu skal være lidt seriøse, det var i relation til det, som skete i forrige valgperiode, hvor der var nogle forhandlinger i den daværende blå blok, udtalte Alex Vanopslagh.