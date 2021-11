Var dømt ude: Fartdjævel på plakaten igen

To fartovertrædelser tilbage i sommeren 2015 lagde Søren Hyldgaard (V) politiske drømme i grus.

I 2018 - tre år efter Søren Hyldgaards lovovertrædelse - blev reglerne skærpet, hvilket betød, man ikke var valgbar, hvis man har fået frakendt sit kørekort.

I 2019 stadfæstede Østre Landsret dommen, og Venstre-politikeren fik en ubetinget frakendelse af kørekortet i et halvt år. Dermed blev han ifølge valgbarhedsloven tvunget ud af kommunal politik, mens han kunne se sine politiske drømme gå op i røg.

Samtidig fik han tre års karantæne fra kommunalpolitik, hvorfor det ved første øjekast var umuligt at stille op til kommunalbestyrelsen før 2025.

Imidlertid er der alligevel kommet fart under valgkampen for Venstre-løven, der på trods af frakendelse af kørekortet er blevet opstillingsparat til kommunalvalget i Rudersdal Kommune.

- Det var en lettelse, da Indenrigsministeriet kunne oplyse mig, at jeg kunne tolke reglerne anderledes, så jeg kunne stille op igen, siger Søren Hyldgaard til Ekstra Bladet.

Ifølge Søren Hyldgaard har kommunen fået et skriftlig svar fra Indenrigsministeriet, der godkender, at han stiller op til valg, selvom hans karantæne fortsat er gældende.

Fortsat karantæne

Selvom Søren Hyldgaard ifølge eget udsagn har fået Indenrigsministeriet ord for, at han kan genopstille til kommunalvalget, vil han fortsat - hvis han bliver valgt ind - have karantæne for at træde ind i kommunalbestyrelsen, fordi han ikke er valgbar ifølge reglerne.

- Jeg kan første træde ind i kommunalbestyrelsen i januar 2023. Derfor vil min suppleant repræsentere mig til kommunalbestyrelsesmøderne, indtil min karantæne er udløbet, og jeg igen kan sidde med ved møderne, siger Søren Hyldgaard.

Søren Hyldgaards karantæne udløber 8. januar 2023.

Havde du stillet op, hvis din karantæne for at deltage i møderne havde været længere end det ene år?

- Jeg havde nok ikke stillet op, fordi det havde været en for stor en andel af valgperioden, jeg havde været ude, selvom en stemme på mig er en stemme på Venstre.

- Jeg er stadigvæk aktiv, og et år går lynene hurtigt. Jeg har stadig en masse muligheder i baglandet og de næste tre år, når karantænen udløber, afslutter Søren Hyldgaard.

Sammen med 5300 andre blev han blitzet i en omdiskuteret fartkontrol, der endte ud i Danmarks største fartbødesag.

Han blev blitzet med 87 km/t og 89 km/t, hvor hastighedsgrænsen var 50 km/t, fordi strækningen var klassificeret som vejarbejde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se Ekstra Bladets kommunalvalgsprogram her: