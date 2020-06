Var du for stædig, Dan?

Ekstra Bladet har onsdag spurgt Dan Jørgensen til den hårde kritik af hans håndtering af skraldeforhandlingerne. Han har sendt dette svar via mail:

'Når man forhandler så intensivt med otte partier, der i udgangspunktet er så langt fra hinanden, og hvor der er stærke meninger hos alle, så bliver der selvsagt givet og taget. Vi har forhandlet morgen, middag, aften og nat, og jeg synes generelt, at der har været en god stemning i lokalet. Men først og fremmest er jeg glad for det fælles gode resultat for klimaet. Er der nogen med en anden oplevelse, skal de bare tage fat i mig, så taler vi os til rette - frem for anonymt at optræde i Ekstra Bladet. Det er lidt sværere at forholde sig til. Jeg har altid kaffen klar til kolleger.'

Allerede tirsdag formiddag havde Ekstra Bladet mulighed for at spørge klimaministeren, hvorfor han som socialdemokrat med Dong-sagen i frisk erindring så længe holdt fast i muligheden for udbud af skraldeopgaven.

- Hvorfor gik der så længe, før du lagde dig ned?

- Man kan sige, der er gået lang tid med forhandlingerne. Men i virkeligheden er der gået meget længere end det. Man burde have gjort noget ved det her for 10-20 år siden. Når det ikke er lykkes tidligere, så er det, fordi der er store interesser på spil. Det har jeres dækning også vist.

- Dine egne partifæller, borgmestrene, sagde jo, at den kritiske infratruktur, den må vi ikke give op. Det holdt du fast i til 11. time.

- Jeg synes ikke, jeg har ændret holdning. Det at brænde affald af er ikke kritisk infrastruktur, fordi det er noget, vi skal stoppe med.

- Kunne du ikke have undgået meget rod ved at være mindre stædig og have taget KL-planen ind tidligere?

- Med al respekt for Ekstra Bladet interesse for forhandlingstaktikker så vil jeg lade det blive i forhandlingslokalet, hvad der foregår derinde. Jeg sætter som minister en ære i at lytte til alle parter. Det er ikke altid, jeg kan give alle ret. Og nogle gange er der nogen, som ikke kan være med i en aftale. Men hvis jeg på bundlinjen kan lave en aftale, som alle kan se sig selv i, som leverer et resultat, så gør jeg det.

- Skulle du ikke på et tidligere tidspunkt have talt noget bedre med de røde partier, som jo trods alt bakker jeres regering op?

- Det havde formentlig sparet mig for et par overskrifter i Ekstra Bladet, hvis jeg havde ageret anderledes. Men jeg tror ikke, jeg havde haft den aftale, jeg har nu, hvis ikke jeg havde holdt fast på, at vi skal levere på det her, siger Dan Jørgensen.