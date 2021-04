Var orienteret om PET-vurdering: Kofod flygter fra spørgsmål

Presset på Jeppe Kofod i sagen om de danske børn i syriske lejre er efter et kort pusterum for ministeren tilbage, og udenrigsministeren fik benene på nakken, da Ekstra Bladets journalist spurgte til sagen.

Kofod har været under pres i sagen om FE-orienteringen om Islamisk Stats udsmuglinger i de syriske lejre, som hans ministerium modtog i september 2020, og er nu samtidig blevet viklet ind i sagen om den centrale PET-vurdering af børnene.

Efter torsdagens samråd om børnene i Syrien nægtede han at svare på Ekstra Bladets journalists spørgsmål om sagen.

Udenrigsministeren blev nemlig i sommeren 2019 sammen med en række andre ministre i regeringens top præsenteret for vurderingen, der lyder, 'at risikoen for radikalisering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø.'

Det bekræftede Udenrigsministeriet over for Ekstra Bladet tidligere torsdag.

Regeringens topministre, herunder justitsminister Nick Hækkerup, forsvarsminister Trine Bramsen, udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og udenrigsminister Jeppe Kofod, undlod altså at dele den centrale vurdering med Folketinget og offentligheden i mere end et halvt år.

Flere centrale ministre kendte til PET's vurdering af børnene i de syriske lejre, men delte den ikke med offentligheden i over et halvt år.

Delte ikke oplysningerne på samråd

Kofod gik, kort tid efter at han havde modtaget vurderingen, ind til et samråd om sagen, hvor han sagde følgende:

- Der er altid en sikkerhedsvurdering uanset hvad i forhold til de børn, også de forældreløse børn. Det er det, vi også har understreget gang på gang, at truslen mod Danmarks sikkerhed er nummer et prioritet for os, beskyttelsen af Danmark. Og den konkrete sikkerhedsvurdering er justitsministerens ressort. Men bare for at understrege, at uanset hvor du sætter grænsen, så er der en sikkerhedsvurdering, som er guidende for, hvordan vi håndterer de sager, sagde udenrigsministeren på samrådet.

En yderst problematisk udtalelser, vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

- Det er mærkeligt, at man ikke benytter lejligheden her til at supplere med den information, han ligger inde med, når han spørges så specifikt til børnene. Det kan godt betragtes som vildledende, siger Sten Bønsing.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler i en mail til Ekstra Bladet, at han ikke hæftede sig særskilt ved PET-informationerne i sommeren 2019.

- Jeg hæftede mig ikke særskilt ved oplysningerne, da mit primære fokus som udenrigsminister er på den konsulære del af sagerne, svarer udenrigsministeren.