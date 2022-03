Varm kartoffel: Dan Jørgensen svarer igen

Dan Jørgensens varme kartoffel med varmechecken har fået folk til at angribe ham fra alle sider.

Senest var det Venstre, der var dybt fortørnede over, at de ikke fik lov til at være med til de nye genåbnede forhandlinger om varmehjælpen til danskerne. Arrogant og skandaløst, lød det fra klimaordfører Marie Bjerre (V).

Men nu tager klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til genmæle i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Hvis Venstre synes, at en varmecheck er en elendig idé, så bliver det jo svært. Regeringen vil gerne øge varmehjælpen, fordi situationen er blevet mere usikker. Derfor samler vi partierne bag varmechecken for at se, hvor vi kan skrue op.'

'Det er almindelig praksis og ordentlighed, at det er de partier, der har indgået en aftale, der også kan ændre den igen. Derfor er Venstre velkomne til at tiltræde aftalen, hvis de vil, og de andre partier er med på det. Lige meget hvad og med hvem, kommer den ekstra varmehjælp ikke til at forsinke udbetalingen af checken, som mange dansker venter på,' skriver Dan Jørgensen til Ekstra Bladet.

Magtarrogant

Kritikken fra Venstre opstod, da klimaordfører Marie Bjerre onsdag morgen fik en mail fra Dan Jørgensen. Hun havde spurgt, om de ville blive indkaldt til nye forhandlinger om varmehjælpen, men svaret var klart. Et rungende nej.

- Den socialdemokratiske regering er desværre så magtarrogant. Og jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke tager danskernes bekymringer for privatøkonomien langt mere alvorligt. Folk frygter, at de ikke kan betale næste termin og må gå fra hus og hjem. Og regeringens svar til dem er, at de måske får hjælp i august eller september.

- Det er skandaløst. I Venstre har vi rakt hånden frem til regeringen, så vi kan få lavet en ambitiøs og effektiv aftale om varmehjælp, der hjælper langt flere danskere. Men det ønsker regeringen åbenbart ikke. Jeg synes, det er trist for alle de pensionister, enlige og børnefamilier, som lige nu er hårdt ramt på økonomien. Dem burde vi hjælpe, siger Marie Bjerre, klimaordfører for Venstre til Ekstra Bladet.

Ingen hjælp

Klimaministeren har tidligere fortalt, at de nu vil forsøge at få lavet en hastelov, og den kræver, at de får tre fjerdedele af Folketinget til at godkende en hastebehandling af lovforslaget, der skal gennemføre pakken.

Men ifølge Marie Bjerre skal de ikke regne med Venstres støtte. Hun oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke længere kan regne med at tiltræde en elendig aftale, da oppositionspartiet mener, at hjælpen kommer alt for sent og hjælper for få danskere.

Søndag kunne Ekstra Bladet berette, at den 'akutte' varmehjælp, der blev vedtaget i februar, først kommer nødlidende danskere til gode tidligst i august.

Også selvom meldingen fra klimaminister Dan Jørgensen (S) var, at 'udbetalingen af varmecheken skal ske så hurtigt som muligt.'

Siden da har der været et mærkværdigt forløb, hvor regeringen har været tæt på at slå verdensrekord i undskyldninger. Det kan du se herunder:

