Varm krig: - Mageløs arrogance

- Mageløs arrogance.

Sådan er reaktionen fra Venstres Marie Bjerre, da hun onsdag morgen fik en mail fra Dan Jørgensen. Klimaordføreren havde spurgt, om de ville blive indkaldt til nye forhandlinger om varmehjælpen, men svaret var klart. Et rungende nej.

Og så selv om Dan Jørgensen tidligere har sagt, at han håber på opbakning fra blå blok.

'Jeg ser positivt på jeres interesse for aftalen om varmehjælp. Forhandlingerne tager udgangspunkt i aftalekredsen bag aftalen om varmecheck', skriver ministeren til Marie Bjerre.

Marie Bjerre fra Venstre. Foto: Jens Dresling

Men den køber de ikke hos Venstre.

- Den socialdemokratiske regering er desværre så magtarrogant. Og jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke tager danskernes bekymringer for privatøkonomien langt mere alvorligt. Folk frygter, at de ikke kan betale næste termin og må gå fra hus og hjem. Og regeringens svar til dem er, at de måske får hjælp i august eller september.

- Det er skandaløst. I Venstre har vi rakt hånden frem til regeringen, så vi kan få lavet en ambitiøs og effektiv aftale om varmehjælp, der hjælper langt flere danskere. Men det ønsker regeringen åbenbart ikke. Jeg synes, det er trist for alle de pensionister, enlige og børnefamilier, som lige nu er hårdt ramt på økonomien. Dem burde vi hjælpe, siger Marie Bjerre, klimaordfører for Venstre til Ekstra Bladet.

Dan Jørgensen har tidligere forklaret, at det kommer til at tage endnu længere tid, før danskerne kan få deres varmecheck, hvis også blå blok skal inviteres til de nye forhandlinger. Derfor har han valgt at holde dem udenfor.

Dan Jørgensen understregede flere gange på et pressemøde 11. marts, at varmechecken er super akut. Men udbetalingen kan først ske til august.

Ingen hjælp

Klimaministeren har tidligere fortalt, at de nu vil forsøge at få lavet en hastelov, og den jræver, at de får tre fjerdedele af Folketinget til at godkende en hastebehandling af lovforslaget, der skal gennemføre pakken.

Men ifølge Marie Bjerre skal de ikke regne med Venstres støtte. Hun oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke længere kan regne med tiltræde en elendig aftale, da oppositionspartiet mener, at hjælpen kommer alt for sent og hjælper for få danskere.

Søndag kunne Ekstra Bladet berette, at den 'akutte' varmehjælp, der blev vedtaget i februar, først kommer nødlidende danskere til gode tidligst i august.

Også selv om meldingen fra klimaminister Dan Jørgensen (S) var, at 'udbetalingen af varmecheken skal ske så hurtigt som muligt'.

Siden da har der været et mærkværdigt forløb, hvor regeringen har været tæt på at slå verdensrekord i undskyldninger. Det kan du se herunder:

