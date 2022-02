Varm luft: S stiller med nul nye forslag i grønt kursskifte

Statsminister Mette Frederiksen er ikke længere rød, før hun er grøn.

Det siger hun i hvert fald selv i en ny socialdemokratisk kampagne, der skal gøre statsministeren som vælgernes nye, grønne ven.

Mette Frederiksens grønne opgør med sig selv begyndte med en kronik i Politiken, hvor de konkrete grønne forslag dog glimrede ved deres fravær:

Ingen nye løfter om flere elbiler. Og intet nyt mål om at reducere CO2, selvom regeringens støttepartier altid er ved at falde over hinanden med nye klima-krav, de vil have opfyldt.

Det oplyser partiets politiske ordfører Christian Rabjerg:

- Kommer der til at være ét nyt forslag?

- Det, det her handler om, er, at vi i Socialdemokratiet har erfaret, at vi faktisk kan lave den grønne omstilling, uden det underminerer solidariteten, og det er med den tilgang og forståelse, vi går ind i fremtidige forhandlinger.

Christian Rabjerg kan ikke pege på, hvordan de fremtidige forhandlinger specifikt bliver anderledes, mener han, at det betyder noget, at landets største parti bliver 'positivt præget' af, at man kan lave grønne ændringer, uden det påvirker uligheden og sammenhængskraften.

Christian Rabjerg (S) er sendt i byen til podcasten 'Ingen kommentarer' for at forklare, hvori Socialdemokratiets kursskifte skal findes. Arkivfoto: Jens Dresling

Holder fast i gamle mål

Hvad gælder regeringens tidligere grønne mål, ser der ikke ud til at være ændringer på vej.

Regeringen har brugt virksomheden Aalborg Portland som et eksempel på, at den grønne omstilling ikke må betyde, at virksomheder rykker ud af Danmark, hvis CO2-afgifterne bliver for hårde.

- I forhold til netop den situation er der præcis de samme argumenter, siger Christian Rabjerg

Heller ikke når det gælder elbiler, som Socialdemokratiet har som mål at have en million af på de danske veje, er der lagt op til nye initiativer.

Socialdemokraterne er nu ikke længere mere røde, end de er grønne. Men så længe udmeldingen ikke bliver fulgt op af et eneste konkret grønt forslag, er den ikke meget værd, mener Joachim B. Olsen. Hør Joachim B. Olsens analyse af Mette Frederiksens seneste grønne-udmeldinger.

Og når det drejer sig om målsætningen om at udlede 70 procent mindre CO2, lyder samme svada.

- Vi holder fast i vores målsætning.

- Hvad med 80 procent?

- Vi holder fast i 70 procent.

- Hvad med 71 procent?

- Vi holder fast i de 70.

Ny tilgang

I stedet skal den nye kursændring ses som en ny tilgang fra Socialdemokratiets side, og ikke som nye forslag, siger Christian Rabjerg.

- Bliver forskellen retorisk eller bliver den funderet i reel politik?

- Når man gør sig en erfaring og bliver klogere, slår det også igennem, når vi forhandler kommende aftaler. Så der vil være forskel i vores tilgang til de aftaler.

- Det betyder ikke, at der nu er otte nye forslag, men vi fortæller åbent om en erfaring, vi har gjort os i løbet af de sidste to år, siger Christian Rabjerg.

Hør hele interviewet i podcasten 'Ingen kommentarer', hvor Christian Rabjerg også fortæller om Danmarks samarbejde med USA, og hvor han spekulerer i, hvornår hans eget parti udskriver valg.