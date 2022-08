Varmecheck-vanvid: 3,6 millioner udbetalt ved en fejl

På Nybrogård Kollegiet har omkring 600 beboere fået udbetalt statens varmecheck ved en fejl. Ekstra Bladet var på besøg på, for at høre hvad gaven fra staten rent faktisk blev brugt på.

Kaos om den 'målrettede' varmecheck når nye højder, og nu kan Ekstra Bladet afsløre, at omkring 600 beboere på et kollegium har fået udbetalt checken ved en fejl

Dan Jørgensens varmecheck-lotteri når nu nye højder.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, hvordan en fejl i systemerne har betydet, at omkring 600 studerende på Nybrogård Kollegiet i Lyngby har fået varmecheck, selvom de slet ikke skulle have haft det.

Det svarer til cirka 3,6 millioner fra statskassen, der ved en fejl er fordelt til beboerne, mens flere andre danskere står med en lang næse.

En af dem er 41-årige Jette Jønsson fra Holbæk, der lunede sig ved tanken om, at en varmecheck skulle hjælpe hende til at tackle de stigende varmepriser, men den kom aldrig, fordi varmekilden var registreret forkert.

BBR-kaos

Et sandt kaos, der har fået uddelingen af varmechecken til at minde om en lottoudtrækning. Og på kollegiet i Kongens Lyngby var der den helt store gevinst.

Problematikken opstod i 2017, da der blev installeret fjernvarme, uden det blev registreret i BBR.

Derfor stod det opgjort, at det store kollegium i Nordsjælland havde naturgas, og vupti: En stor check til de studerende til at dække gasudgifterne. Vel at mærke udgifter, som de slet ikke har.

Ekstra Bladet har været i kontakt med KAB, der står for driften. De bekræfter, at den manglende registrering i BBR-registret er årsagen til den milliondyre fejl. Det samme gør beboerrådsformand på Nybrogård Kollegiet Emma Anna Hansen.

- Stort set alle herude har fået varmechecken. Vi er omkring 600 beboere, og da groft sagt alle ikke tjener de der 600.000 om året, så har alle fået den, siger hun til Ekstra Bladet.

'Heat check'

Ekstra Bladet var torsdag på besøg på Nyborg, hvor billedet blev bekræftet. Alle, vi mødte på vores vej, der var registreret på adressen 1. januar 2022, havde fået varmechecken.

Også de udlændinge, som har fået et cpr-nummer og en nemkonto i Danmark, har fået varmecheck, fortæller en mexicansk studerende, der ikke helt forstår, hvorfor hun har fået en 'heat check'.

19-årige Katrine Kjær Ohms er en af dem, der har fået checken. Men selvom 6000 kroner altid falder på et tørt sted, så har hun ikke for alvor brug for dem.

- Jeg håber snart at flytte sammen med min kæreste, så vi har sat dem til side, og så regner vi med at bruge dem på møbler eller noget i den stil, siger hun til Ekstra Bladet.

Og sådan lyder det samstemmende fra de studerende, vi taler med. 6000 kroner er fedt, men de går næppe til varmehjælp.

Og det er ikke første gang, at den er gal. Ekstra Bladet har flere gange tidligere beskrevet, hvordan varmehjælpen er havnet i hænderne på de forkerte. Sågar brugt på stoffer og spil, da hjælpen havnede i hænderne på udsatte unge på et bosted.

På trods af et hav af fejl med varmechecken er Dan Jørgensen stadig glad for sin aftale. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Klima-Dan: Stadig glad

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med Dan Jørgensen, men han befinder sig i øjeblikket i Cairo, så det har ikke været muligt. Vi ville gerne have spurgt, om varmechecken efterhånden må betegnes som en fiasko, men vi har fået følgende skriftlige svar.

'Jeg er stadig glad for den aftale jeg og flere partier indgik om varmechecken. Varmechecken er en hjælpende hånd til mere end 400.000 hustande der er ramt af de høje energipriser. Men der er også eksempler på, at den er ramt uden for målgruppen, fx på grund af fejlregistreringer, og det er myndighederne nu i gang med at undersøge nærmere,' siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Møbler, husleje og opsparing

Ekstra Bladet var torsdag på besøg på Nybrogård Kollegiet for at høre, hvad gaven fra staten rent faktisk blev brugt på.

Julien Chegaray (21 år)

- Har du fået varmecheck?

- Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tjekker lige på min konto ... Ja, den er gået ind 11. august.

- Har du brug for de penge?

- Nej, altså. Jeg har et arbejde som bartender, så jeg har en konto med masser af penge. Men det er jo altid rart med 6000 kroner, siger Julien Chegaray til Ekstra Bladet.

Katrine Kjær Ohms (19 år)

- Hvad skal du bruge pengene på?

- Jeg håber snart at flytte sammen med min kæreste, så vi har set dem til side, og så regner vi med at bruge dem på møbler eller noget i den stil, siger hun til Ekstra Bladet.

- Hvad synes du om, at så mange har fået en varmecheck ved en fejl?

- Jamen jeg synes faktisk, at det er fair nok. Vi studerende har ikke fået mere i SU, så mange har virkelig brug for de her penge, siger Katrine Kjær Ohms.

Victoria Vevest (22 år)

- Hvad skal du bruge pengene på?

- Det bliver ikke brugt på varmeudgifter, men de går til huslejen de næste på måneder, så jeg ikke skal tænke på det, siger Victoria Vevest.

