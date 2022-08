Varmehjælp brugt på stoffer: Kræver forklaring af Dan

Sagen om uretmæssige udbetalinger af den såkaldte varmecheck bliver mere og mere hed for klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Senest har Ekstra Bladet afsløret, at varmehjælpen er blevet uberettiget udbetalt til beboere på botilbud, der efterfølgende har brugt de 6000 kr. på bl.a. stoffer.

Det var fået Venstre helt op i det røde felt. Partiet har i forvejen kaldt Dan Jørgensen i samråd om varmecheck-kaosset, og klimaordfører Marie Bjerre oplyser, at ministeren kan se frem til at blive grillet på netop Ekstra Bladets afsløring.

- Jeg har tænkt mig at spørge ham, om han synes, det er rimeligt, at checken bliver udbetalt i præcis sådanne tilfælde, hvor der ikke er et behov, siger Marie Bjerre, der kalder sagen 'helt grotesk'.

- Regeringen var advaret omkring det her, men ville ikke lytte. Det er uansvarligt, og det er ødsel med fællesskabets penge, siger hun.

Borgmester fik hjælp

Varmehjælpen udbetales bl.a., hvis ens husstand i 2020 tjente mindre end 650.000 efter arbejdsmarkedsbidrag. Dog er det også et krav, at man har gasfyr, eller at ens fjernvarmeværket anvender mere end 65 procent gas eller en kombination af gas og varmepumper.

Der har allerede været andre historier fremme om danskere, der har fået den kontante varmehjælp uberettiget udbetalt. Bl.a. fik Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), en check til sin store forbløffelse.

Omvendt er nødlidende danskere blevet snydt for checken, fordi de har sparet på energiforbruget, alt hvad de kunne.

Skandale

- Det er en skandale, at regeringen ikke lyttede til den kritik. De vidste, at det her ville komme til at gå galt, lyder det fra Marie Bjerre.

- Jeg sagde det under forhandlingerne. Jeg sagde det under førstebehandlingen, og jeg sagde det i betænkningsbidraget. Der var også flere høringsparter, som nåede at sige det i lovbehandlingen.

- Min oplevelse var, at regeringen var meget forhippede på, at det skulle være en statslig styret model, hvor regeringen udbetalte en gavecheck til nogle vælgergrupper.

- Kan det ikke blot handle om, at det var vigtigt at få pengene hurtigst muligt ud til folk, der har brug for dem?

- Jo, det siger de. Men det er ikke fordi, at det her ikke har været administrativt bøvlet. Det har taget et halvt år at udbetale pengene. Så det køber jeg ikke.

- Vi foreslog i stedet at nedsætte energiafgifterne og betale penge til gas- og varmeforsyningsselskaber, som så kunne nedsætte regningen. Men så var der ikke kommet en gavecheck fra regeringen, så bliver regningen bare mindre for alle, siger Marie Bjerre.

Venstres Marie Bjerre vil grille Dan Jørgensen under et samråd om varmecheck-kaosset. Foto: Martin Lehmann

Minister: Alternativet var værre

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med klimaminister Dan Jørgensen om, hvordan den alvorlige fejl med den uberettigede udbetaling kunne ske. Men det har ikke været muligt.

I stedet har han gennem sit ministeriums presseafdeling sendt et skriftligt svar, hvor han ikke svarer på, hvordan det kunne gå så galt.

I stedet skriver ministeren, at det var bedre, at nogle fejlagtigt fik hjælp, end at ingen fik hjælp.

'Den politiske hensigt med varmechecken var at hjælpe de danskere, som var hårdest ramt af høje varmeregninger. Da vi indgik aftalen, tog vi et valg om, at varmechecken skulle have fokus på tre ting: indkomst, varmekilde - og at det skulle gå så hurtigt som muligt. Det gjorde vi, fordi mange danskere havde svært ved at betale regningerne. Alternativet med en ansøgningsmodel var, at ingen danske husstande fik hjælp,' skriver ministeren.