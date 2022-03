Varmehjælp kommer først tidligst i august

Balladen om varmechecken til nødlidende danskere vil ingen ende tage.

Søndag oplyser klimaminister Dan Jørgensen (S), at udbetalingen af en varmecheck til nødlidende danskere tidligst sker til august. Også selvom ministeren gjorde et stort nummer ud af, at det var afgørende, at danskerne fik den hurtigst muligt.

- Udbetalingen af varmechecken skal ske så hurtigt som muligt. Men selv om vi gør det, så hurtigt vi kan - og er ved at lave de it-systemer og datasammenkørsler, der skal til, vil det først kunne ske til august og september, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

- Og vi har behov for velvillighed i Folketinget til at lave en hastebehandling. Ellers vil det blive endnu senere, siger han til Ritzau.

Farcen begyndte, da regeringen med flere støttepartier i ryggen besluttede at give en milliard kroner samlet til omkring 320.000 husstande Men nu må de altså vente til sensommeren, imens regningerne hober sig op.

Ferienøl eller ej?

Årsagen til balladen er det forløb, som Ekstra Bladet har beskrevet i mere end en uge. Det var en glad Dan Jørgensen, der 11. februar kunne fortælle, at regeringen stod klar med en håndsrækning til folk, der have problemer med de stigende energipriser, og det var akut.

Men intet er sket. Nul og niks. Først havde de nemlig haft travlt med at holde ferie, og så måtte danskerne og loven vente. Det fremgik i et svar til TV 2 Lorry.

'Der er ikke noget nyt, for på grund af vinterferien har Folketinget ikke være samlet, som det plejer. Vi arbejder på at få logistikken på plads, så hastebehandlingen kan ske,' oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 11. marts.

I mellemtiden er det svar på mystisk vis forsvundet fra TV2 Lorry, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser nu ni dage senere, at de er blevet fejlciteret dengang. Det oplyste ministeriet dog intet om, da Ekstra Bladet mandag spurgte ind til netop feriesvaret.

Her skrev de blot, at 'lovforslaget bliver fremsat i Folketinget 6. april'. Men loven forventes først vedtaget i maj. 'Alt efter hvordan Folketinget tilrettelægger processen ventes loven vedtaget i maj,' oplyste ministeriet i et skriftligt svar.

Og det stopper såmænd ikke her. For efter en omgang ferie-forvirring hastede det pludselig igen for klimaministeren, der var klar til at sætte alle sejl ind for at give varmechecken tidligere til danskerne.

'Vi arbejder for, at det bliver muligt at gennemføre lovgivningsprocessen hurtigere end den nuværende tidsplan. Det kræver flertal i Folketinget på tre fjerdedele, og at der altså ikke er en fjerdedel af Folketinget, der modsætter sig en hurtigere behandling. Vi håber derfor, at de borgerlige partier ikke vil stille sig i vejen for en hurtigere behandling,' skrev klima- energi- og forsyningsordfører Anne Paulin (S) til Ekstra Bladet.

På bordet

Den tredje forklaring fik vi, da Ekstra Bladet fangede ministeren på vej til sin ministerbil og fik lov til at stille et par spørgsmål til den travle minister nærmest løbende.

- Vi fik først en forklaring om, at ferie har spændt ben for processen. Hvad er gået galt?

- Det har ikke noget med det at gøre. Embedsværket har arbejdet så blodet sprøjter og har gjort det så godt og hurtigt, som overhovedet kunne lade sig gøre. Nu gør vi så det, at vi har bedt om lov til at få det hastebehandlet, og det håber vi kan lade sig gøre, så kommer det til at gå noget hurtigere, siger Dan Jørgensen.

- Hvorfor gjorde I ikke bare det med det samme, når den her varmecheck var så akut at få ud, som du sagde på pressemødet?

- Det har faktisk hele tiden været på bordet, at den skulle hastebehandles. Det er en uvant situation, og vi har ikke prøvet at lave de her ordninger før. Der er en masse teknik i det, og det tager noget tid, sagde Dan Jørgensen

Nu skal vi altså vente helt til august, og det har store konsekvenser for danskerne. Læs her om Tinas alvorlige problemer med økonomien.