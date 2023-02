Vattet opposition: Vil ikke frede bededag

Oppositionen i Folketinget er forfærdede over afskaffelsen af store bededag. Men hverken SF, de konservative eller Danmarksdemokraterne vil love at genindføre den efter et valg, hvis de får chancen

Ifølge oppositionen er der ingen grænser for deres modstand mod afskaffelsen af store bededag.

Det rammer danske værdier og traditioner. Det slagter den danske model. Det er magtfuldkomment, og det er kommet som en tyv om natten, siger de.

Men ikke desto mindre vil de store oppositionspartier ikke love, at de vil gå til valg på at genindføre helligdagen efter næste valg, hvis regeringen mister sit flertal.

- Karsten Hønge, vil SF gå til valg på at få store bededag genindført?

- Vi har simpelthen ikke fået lavet vores valgprogram endnu. Vi har ikke engang haft de indledende samtaler om det, så helt oprigtigt: vi ved det ikke.

Ikke gjort op

- Det er jo logik, at man vil have genindført noget, man er imod bliver afskaffet?

- Det kommer an på, hvad vi prioriterer ved valget. Men om det overhovedet er realistisk at få store bededag genindført om tre år, det har vi slet ikke gjort op, siger Hønge og fortsætter:

- Det er da muligt, at vi gør det. Men det er også muligt, at man kan opnå frihed på anden vis. Vi skal have en fornemmelse af, hvor meget det fylder på det tidspunkt.

'Karsten Hønge har uld i mund'

- Er det ikke bare, fordi du selv gerne vil bruge pengene, når bededagen er afskaffet?

- Man står altid på skuldrene af den politik, der er vedtaget - også den, man ikke kan lide. SF har jo også brugt penge fra forringelsen af efterlønsordningen, selvom SF aldrig ville have gennemført den selv. Vi bruger også penge fra besparelser, vi ikke kan lide. Det er en del af virkeligheden.

- Hvis du skulle give det her interview en overskrift, ville du så ikke skrive, at 'Karsten Hønge har uld i mund'?

- Nej, jeg ville skrive, at 'Karsten Hønge har et ualmindeligt realistisk blik på dansk politik'. Det er overskriften til i morgen, haha.

Uafklaret

De konservative er også uafklaret med, om partiet - i forlængelse af alle deres begrædelser over afskaffelsen - vil have bededagen genindført:

- Vi er uafklarede, skriver beskæftigelsesordfører, Helle Bonnesen, i en sms til Ekstra Bladet.

- Vi arbejder stadig på ikke at få store bededag afskaffet i første omgang. Vi vil nødig komme med konkrete beslutninger om noget, der ligger tre-fire år ude i fremtiden, skriver hun.

Bedre er det ikke hos Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg.

- Peter Skaarup, går I til valg på, at bededagen skal genindføres?

- Lad os nu lige se, om det ikke lykkedes os at overbevise regeringen om at bevare den.

Sidste blodsdråbe

- Og hvis nu den bliver afskaffet, vil I så gå til valg på at få den genindført efter et valg?

- Vi forbeholder os retten til at kæmpe kampen for at bevare den. I dag har vi sammen med syv andre partier foreslået, at man først afskaffer den efter et valg, så vi forsøger på alle mulige måder at få regeringen til at tænke sig om.

- Og igen: hvis det ikke lykkedes?

- Vi forbeholder os retten til at kæmpe kampen til sidste blodsdråbe, og der er masser af muligheder for at gøre det, siger Peter Skaarup.