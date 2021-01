Veganerpartiet fjerner 'lovlig og lødig' fra vedtægter

Det kan være nødvendigt at bryde landets love, hvis man vil stoppe dyremishandling.

Sådan lyder budskabet fra Veganerpartiet, der gerne vil i Folketinget og dermed selv lave love, der gælder for alle.

Ekstra Bladet har ringet til Veganerpartiets leder, Henrik Vindfeldt, fordi partiet har fjernet en paragraf i sine vedtægter, der ellers satte to streger under, at al aktivisme skal være 'lovlig og lødig', og 'hvor tilladelse er indhentet og afgivet af de fornødne instanser'.

Partileder Henrik Vindfeldt får fængsel for ulovlig indtrængen

Henrik Vindfeldt blev i december sidste år idømt 30 dages betinget fængsel for ulovlig indtrængen på en svinefarm. Og den slags vil han ikke gøre igen, siger han.

- Det behøver jeg heldigvis ikke at gøre mere, for vi har jo skaffet dokumentationen for, hvad der foregår i staldene.

Veganerpartiet ønsker alternativer til dyre-ordsprog

Okay at smadre vinduet

Han forklarer, at selvom partiets medlemmer ikke selv vil bryde loven og for eksempel lave ulovlige optagelser på svinefarme, så er vedtægterne blevet ændret, fordi partiet have mulighed for at viderebringe andres ulovlige optagelser.

- Det er for at vise danskerne, hvad der sker ude i staldene. Og vi må jo ikke komme ind, så vi er nødt til at gøre det sådan, at vi kan dele billeder, der er optaget uden, at der er givet tilladelse til det. Og så må man jo også ændre vedtægterne.

- Nu vil I jo i Folketinget og lave love, som alle mennesker skal følge. Behøver vi så heller ikke helt at følge de love, som I laver?

- Jeg ser det lidt, som hvis man går forbi en bil i sommervarmen, hvor der sidder en hund. Det er jo ulovligt at lave hærværk, men der synes vi – eller de fleste af os synes – at det er okay at smadre vinduet og hjælpe hunden, siger partilederen.

- Og det er det samme, hvis der foregår dyremishandling et sted: så skal man så vurdere, om man kan forsvare at filme det, og så må man stå til regnskab overfor retssystemet bagefter.

Veganerpartiet fremlægger program uden politik på flere hylder

Dyremishandleren er skurken

- Tror du ikke, at de fleste mennesker ville ringe til politiet og bede dem om at hjælpe hunden i stedet for selv at smadre ruden?

- Måske, men der er vi jo så forskellige. Og der er jeg sikker på, at der også er nogle, som ville hjælpe hunden og tænke, at det er ejeren af bilen, der er skurken, og ikke den person, der vil hjælpe hunden, siger Henrik Vindfeldt og fortsætter:

- Og hvis man vil undgå, at nogen smadrer vinduet på ens bil, så må man jo lade være med at lade hunde sidde der i sommervarmen – på samme måde, som man vil undgå, at folk filmer ens dyr, så må man behandle dem ordentligt.

Ekstra Bladets journalist forsøgte, at få et interview med Veganerpartiet til et pressemøde i september - se hvordan det gik i videoen herunder: