Veganerpartiet ønsker alternativer til dyre-ordsprog

Veganerpartiet vil have danskerne til at tænke over, hvordan vi taler om dyr i gamle ordsprog. 'Blod på tanden' kunne for eksempel hedde 'rødbedesaft på tanden', lyder det

'Sælg ikke mosten, før frugten er i hus'.

Sådan lyder det gamle ordsprog 'sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt' på veganerparti'sk.

Det nu opstillingsberettigede parti vil nemlig gerne have danskerne til at 'tænke en ekstra gang' over alle de gamle dyre-ordsprog ved at gøre dem mere plantebaseret, så man for eksempel ikke får 'blod', men 'rødbedesaft på tanden'.

Sådan lyder det fra partiets pressechef, Lars Corvinius Olesen.

Svarer om en måned

Egentlig skulle denne artikel have handlet om noget helt andet: nemlig at partiet formentlig ikke vil stille op til interviews om dets politik før i næste måned, selvom man fejrer de 20.182 indsamlede vælgererklæringer på sociale platforme.

Forklaringen er, siger Lars Corvinius Olesen, at man først vil være helt sikker på, at alle formalia går i orden med opstillingen til næste folketingsvalg.

Det fik Ekstra Bladet til at spørge, om de med andre ord 'ikke vil sælge skindet, før bjørnen er skudt', og så tog det hele en drejning.

Ingen skal skydes

For lige dét udtryk ville partiet helst undgå i artiklen, og efter en brainstorm vendte pressechefen så tilbage med et mere frugtigt alternativ til læserne:

'Sælg ikke mosten, før frugten er i hus'.

- Så skal vi ikke til at skyde nogen, forklarer han.

- Hvorfor kan du ikke lide det med bjørnen?

- Det er jo det, at man på en måde skyder nogle andre. Det er jo en kulturel ting, som vi lidt implicit videregiver, at det er i orden at sige. Så den skal vi væk fra.

'Menneske-centrisk'

- Er det her med at tale anderledes om dyr noget, I vil arbejde for?

- Ja. Det er så indgroet i vores kultur, at vi har med dyr at gøre på en meget menneske-centrisk måde.

- Jeg tror, at man vil se nogle lidt anderledes udtryk fra os, når vi siger noget. For eksempel 'rødbedesaft på tanden'. Så vi lige får folk til at tænke en ekstra gang, og det er lige så meget en del af det projekt, vi er i gang med, siger Lars Corvinius Olesen.

Ikke færdigt program

Veganerpartiet vil lave et egentligt partiprogram, der rækker ud over mærkesagerne om dyre-rettigheder, natur og sundhed. Det er dog ikke færdigt endnu.

Mærkesagerne omfatter blandt andet lukning af konventionelt landbrug, og at alle dyr - uanset art - skal kunne leve i overensstemmelse med deres natur. Det gælder også forsøgsdyr og vilde dyr.