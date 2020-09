Veganerpartiet udvandrede efter pressemøde

Normalt har nye partier masser af rødbedesaft på tanden, når det handler om at præsentere sig for vælgerne ved at stille op til interviews.

Men pressen måtte rende forgæves rundt som fluer i en flaske i forsøget på at finde en fra Veganerpartiets ledelse, der mandag ville svare på spørgsmål efter et pressemøde i Kødbyen i København.

Ikke tid

Partiet havde simpelthen ikke tid til at besvare spørgsmål efter pressemødet, lød beskeden.

Her præsenterede partiet formelt dets mærkesager for vælgerne. Det omhandler blandt andet et stop for alt konventionelt landbrug og indførelse af empati i menneskets omgang med dyr.

På pressemødet gik partiets leder, Henrik Vindfeldt, også i rette med en af de få udtalelser, der tidligere er kommet fra partiet - fra en tidligere talsperson - der mente, at danskerne godt må spise kød, hvis de altså selv finder et dødt dyr.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, hvordan dyr fremover skal slagtes og opdrættes empatisk, om det skal være forbudt at slagte dyr på slagterier, og hvad man i givet fald vil stille op med importeret kød.

Men svesken kom altså ikke på disken mandag.