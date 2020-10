Vegetar-tvang: Bare ikke på Borgen

Mens statens ansatte må bide i det sure æble, så kan politikerne i Folketinget fortsat mæske sig i kød. Hver dag.

Maden i Christiansborgs kantiner er nemlig ikke omfattet af de to kødfri dage om ugen, som regeringen vil tvinge igennem i landets statslige kantiner. Det oplyser Finansministeriet og Folketinget til Ekstra Bladet.

Samtidig afviser finansminister Nicolai Wammen (S) at forholde sig til kød-hykleriet, hvor landets lovgivere sidder på flæsket, mens 85.000 ansatte i staten må spise brød til.

Hvis statens selvejende institutioner såsom gymnasier, DSB og andre også efterlever grøntsags-kravet, så kommer yderligere 75.000 ansatte til at spejde forgæves efter kød i kantinen to dage om ugen.

Fornuftigt med to dage

Desuden skal der, hvis det står til regeringen, stilles krav om, at der højst må serveres okse- eller lammekød én dag om ugen. Det fremgår af en ny grøn indkøbsstrategi for staten, som skal bidrage til den grønne omstilling.

Derfor kan soldater, betjente samt ansatte i styrelser og ministerier ikke få en delle, bøf eller kødsovs to ud af fem dage.

Regeringen har ikke opgjort, hvor meget udledning der spares på at indføre kødløse dage i statens kantiner:

- Det er meget seriøst at indføre to kødfri dage. Vi kan måske ikke gøre det op i CO2-udledning. Men vi synes, det er fornuftigt, at to af ugens dage er det vegetarretter, der er på menuen, siger Nicolai Wammen.

Den går ikke

Forslaget vækker ikke begejstring i HK Stat, hvor formand Rita Bundsgaard repræsenterer 23.000 ansatte i staten.

- Den går altså ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal påtvinges, at det er tirsdag og torsdag, der er de grønne dage, og så er der for øvrigt fisk om onsdagen, siger hun til DR.

- Det ender jo med, at jeg skal bede om at få en bøf, når jeg nu godt kan lide en bøf. Jeg synes, jeg skal have muligheden for selv at vælge og kombinere, hvad jeg putter på min frokosttallerken, og det synes jeg, alle skal have lov til.

Det offentlige køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. Hidtil har der været fokus på prisen, men fremover skal der altså også tages højde for klimavenlighed, når staten køber ind.

Det offentlige indkøbs klimaaftryk udgør aktuelt årligt 12 millioner ton drivhusgas om året. Af dem udledes cirka fire millioner tons i Danmark og cirka otte millioner tons uden for Danmark.

Det er ambitionen, at det skal reduceres markant frem mod 2030 årligt.

Planen er at sætte et konkret reduktionsmål for det offentlige indkøb næste år.

Regeringen vil indgå en aftale med Folketingets partier, som indeholder et mål for, hvad klimabelastningen fra offentlige indkøb skal være fremover. Det forventer finansministeren, at man vil kunne gøre fra næste år, siger Nicolai Wammen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).