Vej opkaldt efter skræk-dirigent: Skal måske skifte navn

På Tage Mortensens Vej i Frederikshavn skal villaejerne i den kommende tid tage stilling til, om de skal have ny adresse.

Villavejen i udkanten af den nordjyske havneby er nemlig opkaldt efter den afdøde æresdirigent for DR's Pigekor, Tage Mortensen.

Tage Mortensen var chefdirigent i DR Pigekoret i årtier. Pigen på billedet er ikke en del af denne historie, hvorfor hendes ansigt er blevet sløret. Foto: Carsten Ingemann/Ritzau Scanpix

De seneste dage har Ekstra Bladet og Politiken imidlertid afsløret, hvordan Tage Mortensen i årtier har påført piger krænkende oplevelser med befamlinger, niv i brystvorter og ekstremt sprogbrug.

Tage Mortensen blev, som Ekstra Bladet kunne fortælle i går, efter sin afsked fra Pigekoret udnævnt som æresdirigent og fik to hyldestkoncerter med som tak for indsatsen.

Og efter sin død i 2001 fik han opkaldt den lille villavej i sin hjemby Frederikshavn efter sig.

Men dette skal der nu måske laves om på, siger borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen (S):

- Om vejen fortsat kan hedde det - efter de afsløringer, der er kommet frem - er under overvejelse. Vejen er en privat fællesvej, det vil sige, at beboerne står for vejen. Kommunen bestemmer dog vejnavn. Jeg mener, det vil være god stil at spørge beboerne på vejen, om vejnavnet skal ændres i denne sammenhæng. Og det vil vi gøre, siger borgmester Birgit S. Hansen ifølge Kanal Frederikshavn.

Nordjysk pragmatisme

På Tage Mortensens Vej har beboerne dog endnu ikke gjort deres stilling op, siger medlem af grundejerforeningen Kenneth Kjer til Ekstra Bladet.

- Vi skal mødes i vores grundejerforening for at tage stilling til, hvad vi gør. Indtil vi gør det, har vi ikke så meget at sige.

Kenneth Kjer løfter dog sløret for en mulig pragmatisk løsning i det nordjyske:

- Der findes også en afdød tøjdesigner fra Frederikshavn, der hed Mortensen (Erik Mortensen red.). Så måske skulle man bare vedtage, at vejen var opkaldt efter ham - eller også skal man finde en helt tredje løsning. Det må vi se på.