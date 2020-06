'Vejsidebombe' under Mette: Dybt mistænkeligt!

Mette Frederiksens stabschef, Martin Rossen, skal i sit nye job arbejde for at realisere en ambitiøs bro mellem Fyn og Als, erkendte Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen tirsdag.

Nu retter politikere fra begge sider af Folketinget skarp kritik mod regeringen.

De rejser spørgsmålet, om Martin Rossen fra sin plads i centraladministrationen og Socialdemokratiet - i samarbejde med transportminister Benny Engelbrecht - har opprioriteret broprojektet fra luftkastel til realitet.

Broen har længe været et stort ønske hos Danfoss, der har hovedsæde på Als. Det samme har ikke altid været tilfældet hos Socialdemokratiet.

Forbindelsen over det sydlige Lillebælt var således ikke med på listen, da Socialdemokratiet i januar 2019 præsenterede deres visioner for fremtidige infrastruktur-projekter i Danmark.

Men nu, hvor Benny Engelbrecht, der bor og stiller op i Sønderborg på Als, er rykket ind i Transportministeriet, får broen de varmeste anbefalinger.

- Als-Fyn-forbindelsen er et utrolig interessant projekt, fordi det vil skabe nogle sammenhænge i Danmark, som vi ikke har i dag. En fast forbindelse vil kunne være til gavn for store dele af landet, sagde han eksempelvis til DKsyd i maj.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Benny Engelbrecht er en varm fortaler for en forbindelse mellem Als og Fyn. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Afviste lavere pris

Det bidrager også til bekymringen, at Socialdemokratiet i 2017 i skarpe vendinger afviste at sætte prisen ned på Storebæltsbroen med det argument, at det ville skade trafikken over den kommende Femern-forbindelse.

- I virkeligheden er det her en vejsidebombe mod Femern-projektet, buldrede Rasmus Prehn over for TV2, da den daværende VLAK-regering præsenterede prisfaldet.

Dengang blev det vurderet, at den billigere broafgift ville resultere i 500 biler færre i døgnet over Femern, fordi flere bilister ville vælge den billigere rute over Fyn.

Ifølge en rapport fra Vejdirektoratet fra 2019 vil Als-Fyn-broen imidlertid resultere i 1000 færre biler over den dansk-tyske bro.

Med en pris på 500 kroner pr. tur vil det forværre økonomien på Femern-forbindelsen med 182 mio. kroner om året.

Det eneste, der giver mening

Dermed må Socialdemokratiets støtte til Als-Fyn-broen være en 'dobbelt vejsidebombe' mod Femern-forbindelsens økonomi, lyder det fra tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Regeringens zigzagkurs er dybt mistænkelig, konstaterer han.

- Imens kan vi så konstatere, at Mette Frederiksens livslange ven, allierede og stabschef i Statsministeriet har fået job i Danfoss, som har et stort ønske til regeringen: At den skal beslutte at bygge en bro mellem Als og Fyn. Det er faktisk det eneste, som giver noget mening til Socialdemokratiets kursskifte på dette område - nemlig at det er noget, som Danfoss' kommende vicedirektør, Martin Rossen, har fået til at ske, siger Ole Birk Olesen.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Broen mellem Als og Fyn kunne komme til at tage sig ud som en lavbro med to gennemsejlings-muligheder. Illustration: Vejdirektoratet

Simpelthen ikke tryg

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, er også stærkt kritisk. Ikke mindst ud fra den betragtning, at Martin Rossen - trods nyheden om jobskiftet til Danfoss - fortsætter i Statsministeriet frem til udgangen af august.

- Det er helt vildt. Der er en dobbeltfunktion. Der er habilitetsproblemer. Als-Fyn-broen er det helt store projekt dernede. Ikke mindst for Danfoss. At han sidder begge steder, det er jeg simpelthen ikke tryg ved, siger Henning Hyllested.

- Det er hverken er en tilfældighed eller en drengedrøm, at han har fået det job.

SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, konstaterer:

- Jeg er overrasket over, at Socialdemokratiet pludselig er så begejstret for sådan en bro, siger han uden at ville fælde dom over, hvad der kan ligge til grund for kursskiftet.

Hvorvidt der gennemføres en forundersøgelse af Als-Fyn-broen, afgøres ved forhandlinger i Transportministeriet til efteråret.

Statsministeriet oplyser, at Benny Engelbrecht udtaler sig på vegne af regeringen i denne sag.

Benny E: Jeg er ren. Rossen er ren Transportminister Benny Engelbrecht vil ikke høre tale om utidig indblanding fra hverken ham eller Martin Rossens side. Socialdemokraten havde onsdag dog ikke tid til give interview. Han har i stedet sendt denne udtalelse via epost: 'Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er positiv overfor en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Det har jeg talt langt og længe om i mange år, og projektet indgik desuden i det oplæg til infrastrukturforhandlinger, som Socialdemokratiet fremsatte før valget i 2019. Og jeg har noteret mig, at en række andre partier - f.eks. Venstre - også har talt positivt om at få undersøgt projektet. Samtidig har jeg som transportminister også hele tiden sagt, at jeg vil indkalde alle Folketingets partier til forhandlinger om de kommende ti års infrastruktur inden den nuværende aftale udløber ved årsskiftet. Det er i den sammenhæng, at en ny forbindelse - lige som alle andre store projekter - kan komme på tale, hvis der er et bredt ønske om det. Den forhandling har intet med Martin Rossen at gøre, og jeg har hverken som transportminister eller i andre sammenhænge drøftet det med ham. Jeg synes faktisk alle burde holde sig for gode til at komme med den slags antydninger.' Vis mere Luk

EKSTRA BLADET HAR DÆKKET MARTIN ROSSENS EXIT TÆT

Danboss om Rossen: En privatsag

Rossen-sagen: Mette grillet i nat

UD NU! Hænger fast hos Mette

Vildt fald fra magten

Følsomt farvel: Mette er størst af alle

Hård kritik af Mette F.: Han bør fratræde øjeblikkeligt

Styrede Danmark: Derfor skrider han