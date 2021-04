Velsignet med Borgen-job

Med optagelsen af Jens Rohde gør Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt, sit indtog på Christiansborg.

Hun bliver nemlig ansat i en stilling som partiformand for de penge, som Jens Rohde har til rådighed i kraft af sit medlemskab af Folketinget.

- Stillingen bliver delt, så jeg er ansat deltid i min nuværende stilling af partiet og deltid på Christiansborg.

- Hverdagen bliver mest på Borgen, udtaler Isabella Arendt i skriftlig kommentar sendt til Ekstra Bladet.

Hun oplyser, at ansættelseskontrakten endnu ikke er faldet på plads, men hendes månedsløn vil ligge omkring 40.000 kroner plus pension.

Dermed vil hun komme til at tjene noget mindre end sin politiske ordfører, Jens Rohde, der som folketingsmedlem tjener godt 58.000 kroner om måneden plus skattefrit omkostningstilllæg på godt 5000 kroner pr. måned.

- Isabelle Arendt, man kunne få den kætterske tanke, at I alene har optaget Jens Rohde, for at du kan komme ind på Christiansborg og slå dit navn fast frem mod valget?

- Nej, vi tog Jens hverken for pengene eller adressens skyld. Vi gjorde det, fordi vi ville noget fælles, svarer Isabella Arendt.

Isabella Arendt under partilederdebatten på valgnatten. Foto: Jens Hartmann Schmidt/RitzauScanpix

Vikaren fra himlen

Isabelle Arendt kommer til at deltage i det politiske arbejde som partileder, selvom hun ikke er valgt til Folketinget.

Hun vil derfor deltage i politiske forhandlinger, når hun skulle blive inviteret, siger hun.

Kristendemokraterne har indsamlet de nødvendige underskrifter, så de kommer til at stå på stemmesedlen, når statsministeren på et tidspunkt inden 5. juni 2023 udskriver valg.

Isabella Arendt fik tilnavnet 'Vikaren fra Himlen', da hun under valgkampen i 2019 overtog posten som Kristendemokraternes spidskandidat efter en stressramt Stig Grenov.

Hun sikrede partiet med de kristne værdier et fint valg, men endte alligevel under spærregrænsen. 1,7 procent af vælgerne satte kryds ved Liste K. Det var mere nøjagtigt 60.944 stemmer.

Det pæne valg sikrede Kristendemokraterne en årlige check fra Staten i form af partistøtte. I 2021 får partiet samlet 2,1 millioner kroner. Det svarer til 34,5 kroner per stemme ved seneste folketingsvalg.