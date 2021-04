Ven fik ekstra luns penge af Rane

I takt med, at Rane Willerslev og Michael Jeppesen var blevet venner, faldt der en ekstra luns penge af fra Nationalmuseet til reklamemanden, uden at andre priser blev undersøgt. Krævet notat om markedsafdækning blev pludselig skrevet, efter Ekstra Bladet gik ind i sagen

75.600 kroner til en ven. Helt uden at tjekke andre priser.

Så kort kan Nationalmuseum-direktør Rane Willerslevs seneste ordre til Michael Jeppesen opsummeres.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at Ranes museum så sent som i december 2019 betalte Jeppesen knap 100.000 kroner inkl. moms for at udfærdige en ældrestrategi til Nationalmuseet.

Mystisk notat

Ikke én alternativ pris blev indhentet.

Og det krævede notat om en afdækning af markedet er først skrevet i 21. marts i år, ni dage efter Ekstra Bladet søgte aktindsigt i sagen.

Den nyeste afdækning af Rane Willerslevs og Michael Jeppesens professionelle og venskabelige relationer kommer, efter Ekstra Bladet søndag kunne fortælle, at Jeppesens firma MUST på ganske få måneder omkring årsskiftet 2017-2018 modtog ordrer for mere end 1 mio. kroner, uden der blev indhentet så meget som ét andet tilbud på nogen af opgaverne.

Var blevet venner

I takt med opgaverne om børnestrategien og to seminarer blev de to kulturpersonligheder venner, har Rane Willerslev forklaret Ekstra Bladet.

Og nu viser det sig, at der var en ekstra pose offentlige kroner at hente for Michael Jeppesen efter forløbet, der fik et venskab til at blomstre mellem ham og Rane Willerslev.

Skrev pludselig mystisk notat Ekstra Bladet søgte d. 12. marts i år aktindsigt i Nationalmuseets markedsafdækning og udbudsmateriale for opgaven til Michael Jeppesens firma MUST. Ni dage senere opretter vicedirektør Palle Maurice Jepsen det krævede notat, som skal laves i forbindelse med tildelingen af opgaven. Heri beskriver han, at der i 2019 'blev gennemført en markedsafdækning ved indhentning af et tilbud fra en leverandør (MUST red.), som museet havde positive erfaringer med fra tidligere lignende indkøb.' Absolut minimal aktivitet

En aktliste i sagen om Nationalmuseets ældrestrategi afslører imidlertid absolut minimal aktivitet i sagen. Udover tilbuddet fra MUST tilbage i 2019 tyder intet på, der blev foretaget en reel markedsafdækning dengang. Faktisk er der i alt kun fem dokumenter journaliseret i sagen om Nationalmuseets ældrestrategi; inklusive det pludseligt opståede notat fra marts i år.

Nationalmuseet har ifølge Kulturministeriets regler en forpligtelse til at dokumentere, at der reelt er sket en markedsafdækning.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få den påkrævede dokumentation fra Nationalmuseet.

15 måneder senere

Vicedirektør Palle Maurice Jepsen har tidligere forklaret, at museets dokumentation udelukkende består af notater, hvor der fremgår, at der er lavet en markedsafdækning. Men intet om hvordan den er lavet.

'Der er ikke yderligere dokumenter, der omhandler markedsafdækningen,' lyder det i et kort skriftligt svar fra vicedirektøren.

Og det pågældende notat i denne sag er altså først udført og journaliseret ét år og tre måneder, efter opgaven blev afsluttet.

Ekspert: Ikke troværdigt

Rådgiver og ekspert i offentlige udbud Steen Jensen mener ikke, at man kan sige, at Nationalmuseet overhovedet har lavet den krævede markedsafdækning.

- Det notat de har lavet i marts i år, synes ikke at virke som troværdig dokumentation på en markedsafdækning. Særligt set i lyset af, at det først er udarbejdet efter EB gik ind i sagen, siger Steen Jensen.

Eksperten mener, at Nationalmuseet kan have sat sig ud over god forvaltningsskik ved ikke at tjekke andre priser, da de hyrede Michael Jeppesen, efter museumsdirektøren blev venner med ham.

- Man kan vel sige, at god forvaltningsskik i den konkrete situation ville have været, at der kan fremvises dokumentation på at Nationalmuseet reelt har afholdt en markedsafdækning ved f.eks. at fremvise flere indhentede tilbud eller lignende; g samtidigt dokumentere, at ledelsen ikke var involveret i processen, da forvaltningslovens § 3 om inhabilitet med stor sandsynlighed så ville blive overtrådt.

Nationalmuseet: En fejl

Rane Willerslev optrådte også i Michael Jeppesens dokumentar om Martin Rossen. De tre herrer lavede bl.a. bålmad sammen på Amager Fælled. Foto: DR

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Rane Willerslev, hvorfor Nationalmuseet heller ikke i 2019 - efter forløbet knap to år tidligere, der gjorde ham og Michael Jeppesen til venner - tjekkede andre priser, da de skulle have ny ældrestrategi.

Museumsdirektøren har over for Ekstra Bladet i sidste uge afvist, at han i 2017 og 2018 gjorde Michael Jeppesen en vennetjeneste, da journalisten og reklamemanden scorede opgaver for over en million på få måneder.

I stedet var Willerslevs forklaring, at de to først blev venner 'hen ad vejen' i processen med en børnestrategi og to store seminarer.

Museum: En fejl

Ekstra Bladet har siden mandag flere gange rykket for at få svar på uddybende spørgsmål om sagen fra Nationalmuseet.

Først onsdag eftermiddag er museet dog vendt tilbage med en forklaring på, hvorfor der først i 2021 blev skrevet et notat om den ekstra opgave til Michael Jeppesen.

'I forhold til ældrestrategien opdagede man i forbindelse med jeres aktindsigt en fejl i journaliseringen, hvilket er blevet berigtiget', skriver Nationalmuseet til Ekstra Bladet.

Det fremgår dog ikke af besvarelsen, hvorfor selve dokumentet også er udstyret med en dato fra marts 2021, som indikerer, at det både er produceret og journaliseret i år.

Vi har også forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen (S). Men hverken hun eller Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, har ønsket at svare på spørgsmål.

Ekstra Bladet har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra Michael Jeppesen.

