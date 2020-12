Vender ryggen til vennerne

Sammenholdet i blå blok har været stærkt på det seneste. I skandalen om aflivingen af alle landet mink har de borgerlige partier stået skulder ved skulder og tordnet mod regeringen.

Men nu er der revner i oppositionens alliance.

Venstre har nemlig valgt at vende både de konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ryggen ved at stå uden for det politiforlig, der blev indgået tirsdag aften.

Ifølge Venstres retsordfører, Inger Støjberg, er finansieringen af politiaftalen årsagen til, at partiet ikke er med.

- Regeringen hæver skatter og afgifter for at betale for flere betjente. Man burde have set på, om de penge kunne være taget fra arbejdsløse indvandrere eller SU til udlændinge, siger hun til Ritzau.

Føles som juleaften

Modsat er der stor glæde at spore hos Venstres borgerlige venner.

'For en tidligere justitsminister føles det som juleaften! Endda med flere gode ting end et tweet kan rumme: Vi får bl.a. 450 ekstra politibetjente, flere politipatruljer og 20 nærpolitistationer. Det her er en dårlig dag for de kriminelle og storartet for alle os andre!', jubler den konservative formand Søren Pape Poulsen på Twitter.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack, er imidlertid ikke sen til at angribe Pape og de konservative for at være med i aftalen.

'Og en ekstra skatteregning på vel i omegnen af 400 mio kr. til danskerne. Troede de konsertive ville sænke skatter og afgifter - hvorfor indgår I en aftale, der øger skatter og afgifter?', lyder Torsten Schacks svar til Pape.

Bare snak?

Erhvervsordføreren fra Venstre er også ude med riven efter Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, efter at hun har rost politiaftalen på Twitter.

'Jeg troede, at Nye Borgerlige kæmpede for lavere skat. Men det var måske bare snak?,' lyder det fra Torsten Schack.