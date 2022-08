Venezuela og Colombia genetablerer diplomati og åbner grænse

Venezuela og Colombia har søndag genetableret de diplomatiske forbindelser efter tre års pause.

Det oplyser Colombias nye ambassadør i Venezuela, Armando Benedetti.

- Forbindelserne til Venezuela skulle aldrig have været brudt. Vi er brødre, og en imaginær linje kan ikke skille os, skriver han på Twitter ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den nye ambassadør blev budt velkommen i Caracas af viceudenrigsminister Rander Peña Ramírez.

Colombias nye, venstreorienterede præsident, Gustavo Pedro, og Venezuelas socialistiske præsident, Nicolás Maduro, meddelte i midten af august, at de havde planer om at genetablere de diplomatiske forbindelser, der blev afbrudt i 2019.

'Skrub af'

Bruddet var kulminationen på mange års spændinger mellem de to lande.

- Jeg har besluttet at afbryde alle politiske og diplomatiske forbindelser med den fascistiske regering i Colombia, sagde Maduro på et folkemøde i Caracas i februar 2019.

- Skrub af med jer, I oligarker, tordnede han videre mod Colombias diplomater.

På det tidspunkt var situationen langs de to landes grænse ifølge nyhedsbureauet Reuters højspændt. Her ventede lastbiler med nødhjælp fra USA på at køre ind i Venezuela. Men Maduro nægtede at tage imod hjælpen.

Da de diplomatiske forbindelser blev afbrudt, blev ambassader og konsulater i begge lande lukket, ligesom at flyafgange blev aflyst, skriver AFP.

Selv den 2000 kilometer lange landegrænse mellem de to lande var lukket mellem oktober 2019 og oktober 2021, hvor den blev åbnet for fodgængere.

Gustavo Pedro er Colombias første venstreorienterede præsident.

Den forrige colombianske præsident, Iván Duque, anerkendte ikke Maduro som præsident, men derimod oppositionslederen Juan Guaidó.

Ud over at udveksle ambassadører vil normaliseringsprocessen omfatte en fuld genåbning af grænsen.

Derudover har de to lande meddelt, at de også har planer om at genoprette de militære forbindelser samt handelsforbindelser.