Veninde: Ritt var aktiv til det sidste

Selvom det ikke er overraskende, at Ritt Bjerregaard er gået bort, så føles det alligevel sådan. Det fortæller Jytte Andersen, der har kendt Ritt Bjerregaard i et halvt århundrede både som partikollega, foregangskvinde og veninde.

Politisk i Socialdemokratiet har de to haft deres kampe, men var tætte til det sidste. Ikke mindst i gruppen Røde Hoser, en lille klub for ti røde, markante kvinder.

- For mindre end en måned siden var det Ritt, der stod for at tilrettelægge årets møder. Det havde hun overskud til. Derfor er det svært at se hende for sig som en, der lukket sine øjne, siger Jytte Andersen.

Aflyst sommerhustur

Skarpt i minderne for Jytte Andersen står, at Ritt Bjerregaard for to år siden besøgte hende i hendes sommerhus på Anholt, hvor de to havde et par dage kun dem.

- Det står for mig som noget helt særligt, Vi gik øen rundt - en tur på 16 kilometer - og hun var med til at male mit sommerhus. Hun havde fået sin diagnose og var syg. Men hun bed tænderne sammen, fordi hun ville det. Det var en meget stærk oplevelse for mig.

- For en lille måned siden tilkendegav hun, at hun ikke kunne komme i år. Fordi hun ikke havde kræfterne til det, siger Jytte Andersen og fortsætter:

- Så selvom det ikke er overraskende, at hun er død, så er det stadig forfærdeligt trist og føles meget stærkt. For hun var en person, hvor man på trods af det hele tænkte: 'Det går sku nok'.

Isbryder

Jytte Andersen har kendt Ritt Bjerregaard siden 70'erne op gennem organisatorisk arbejde, kommunalpolitik og ikke mindst landspolitik i Socialdemokratiet. Og hun har fra starten gjort indtryk.

- Hun har været en af de stærkeste kvindepolitiske stemmer, vi nogensinde har haft. Hun tog de kampe, man skal, når man vil magten. Og den ville hun.

- På måde har hun banet vejen for andre kvinder, der også ville magten. Dem har jeg været en af, siger Jytte Andersen.

Hun lægger ikke skjul på, at de to også har haft deres hårde kampe, fordi de har stået på forskellige sider i Socialdemokratiet.

- Men hun har altid været støttende trods kampene. Hun havde en lang line, når det handlede om kvindelige politikere og kvinder i det hele taget. Men derfor kunne man godt være uenige i en grad, hvor man mærkede det.

Vellidt trods sværdslag

Men selvom Ritt Bjerregaard kunne være hård, havde hun alligevel en evne til ikke at skabe fjender, siger Jytte Andersen.

- Man kunne godt lide Ritt, fordi hun var dygtig, klog, rummelig og altid var åben over for argumenter. Og hun var altid til stede, når hun var der. Hun var en stor personlighed, og hun kommer virkeligt til at mangle.

- Hun var noget særligt. Det er underligt at skulle sige var, afslutter hun.