Venner og naboer: Aldrig hørt om Papes præsident-påstand

SANTO DOMINGO (Ekstra Bladet): - Så efternavnet Medina har intet med præsidentfamilien at gøre?

- Hvis det havde, så havde de sagt det, smiler Micarlis Almonte.

Ekstra Bladet har været i Santo Domingo, hovedstaden i Den Dominikanske Republik, hvor Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, er vokset op, og hvor han ifølge den konservative statsministerkandidat plejede et særdeles nært forhold til den nu tidligere præsident Danilo Medina.

For efter Ekstra Bladet har afsløret, at Papes mand ikke er nevø til præsidenten, som K-formanden i otte år har påstået, er forklaringen nu ændret.

Onsdag skrev Søren Pape ellers på Facebook, at ’nu gør Ekstra Bladet et stort nummer ud af, at præsidenten ikke er Josues biologiske onkel, ligesom han holdt fast i, at hans mand er 'i familie med den tidligere præsident’. Søren Pape har ikke ønsket at uddybe, hvordan familierelationen så er. Men han skriver på Facebook:

'De har haft et onkel-nevø-forhold igennem Josues barndom.'

Fra venstre Alba Iris Peña Pérez, Iris Leydi de la Rosa, Carlos Almonte, Jose Luis De La Rosa og Micarlis Almonte. Ingen af dem kender til den påståede præsident-relation. Foto: Ekstra Bladet

’Da Josues far dør for over 15 år siden, rinder kontakten mellem præsidenten og Josue stille ud. Og i dag har de ingen kontakt længere.’

Mærkeligt

Josue Medina Vasquez Poulsen er vokset op i den fattige forstad Los Alcarrizos, der ligger en lille halv times kørsel fra centrum af Santo Domingo, hvor en lang række gode venner og tidligere naboer til hans familie tydeligt husker ham - faktisk frem netop faderens død i 2007.

Ingen af dem har dog nogensinde hørt om, at Josue Medina Vasquez Poulsen er i familie med eller har haft et nært forhold til præsident Danilo Medina.

Papes mand fortæller, at faren arbejdede for det konservative parti i hjemlandet. Men ifølge naboerne drev han en kiosk fra disse lejede lokaler.

Ekstra Bladet besøger Syvende Dags Adventistkirken i Los Alcarrizos. En kristen kirke, som Josue Medina Vasquez Poulsens familie kom i. Her møder vi Micarlis Almonte, der altså aldrig har hørt om det nære forhold til præsidenten. Og selvom de i kirken insisterer på at synge hans yndlingssang, kan de altså ikke genkende det nære forhold til præsidenten. Eller som Jose Luis de la Rosa formulerer det:

- Danilo Medina var også politiker dengang. Det ville være mærkeligt, hvis de ikke havde fortalt os det.

Folkene i kirken undrer sig: - Han ville have sagt noget.

En anden fra menigheden, Alba Iris Peña Pérez, fortæller, at de kender familien helt tilbage fra 1999, hvor Josue Medina Poulsens familie flyttede til området.

Naboerne viser Ekstra Bladets udsendte dette hus, hvor Josue Medina Vazquez Poulsen boede sammen med sin familie. Foto: Ekstra Bladet

Alle siger, at de boede i samme område og var også privat meget sammen. Naboerne fortæller, at de ofte var sammen i aftentimerne hjemme i Josues forældres hus, hvor de sang og planlagde kirkelige aktiviteter. Forbindelsen var så tæt, at de besøgte Josues far, Fermin Medina De La Cruz, på dødslejet. Men de mistede dog forbindelsen, da Josues mor og børnene flyttede efter faderens død.

Fattigt kvarter

For enden af gaden La Calle Segunda Del Barrio Gran Poder de Dios, møder vi kvinden Juli Rosas, som husker familien og Josue, fra han var lille. Hun tager os med hen og viser hans barndomshjem - et blåt og slidt hus.

Juli Rosas og Mirelis Mateo husker tydeligt Josue Medina Vasquez Poulsen. Ingen af dem har dog hørt, at han skulle være i familie med den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik. Foto: Ekstra Bladet

Her støder Mirelis Mateo til. Begge husker, at de flyttede fra området umiddelbart efter faderens død. De husker, at hans mor arbejdede som sygeplejerske, mens hans far ernærede sig som chauffør og kioskejer, ligesom det fremgår af hans dødsattest, at han var mekaniker.

Heller ingen af dem kender til forholdet til præsidenten.

Her boede Josue.

Trods fattigt kvarter - gik på fornem skole

I det fattige område El Algodonal i Venezuelas hovedstad, Caracas, kommer Josue Medina Vasquez Poulsen til verden 6. september 1985.

Hans mor er sygeplejerske, mens hans far ernærer sig som chauffør, kioskejer og mekaniker. De er begge fra Den Dominikanske Republik og vælger at tage Josue Medina Vasquez Poulsen med tilbage til landet.

Her vokser han op i Los Alcarrizos, der er en forstad til hovedstaden, Santo Domingo.

Colegio Luis Muñoz Rivera. Foto: Ekstra Bladet

Trods forældrenes beskedne baggrund lykkedes det som 15-årig for Josue Medina Vasquez Poulsen at komme ind på det særdeles attraktive gymnasium Colegio Luis Muñoz Rivera, som ellers er forbeholdt landets velstående familier.

Et skoleophold han også har nævnt på sine sociale medier.

Kendte hans mor

Da Ekstra Bladet besøger skolen, møder vi en ansat, som tydeligt husker Josue Medina Vasquez Poulsen, fordi hun kendte hans mor, der har arbejdet på skolen.

Hun slår ham op i systemet og fortæller, at han gik på skolen fra 2000 til 2004, og at han kom ind på skolen, fordi hans mor en overgang arbejdede for skolens ejer, der sørgede for at få Josue Medina Vasquez Poulsen ind.

Colegio Luis Muñoz Rivera ligger gemt inde bag en stor mur, hvor der er security, som tjekker alle, der vil ind på skolens område. Det er en af de skoler, hvor eleverne bliver kørt ind på skolens område, før de bliver sat af.

Lokal sociolog: - Åbner mange døre

Det er et væsentligt statussymbol i Den Dominikanske Republik, hvis man er i familie med en præsident. Det ville man aldrig holde skjult for sine naboer og venner.

Sådan lyder det fra sociologen Candido Mercedes, som Ekstra Bladet taler med under en reportagetur til landet.

- Hvis man er i familie med en magtfuld person, siger man det. Det ville man gøre, fordi det er et statussymbol, og det åbner mange døre her i landet. Både økonomisk, socialt og politisk, siger han:

En præsident-relation er noget, man praler med over for sine venner og naboer, slår den lokal sociolog Candido Mercedes fast over for Ekstra Bladet. Foto: Ekstra Bladet

Ikke helt fattige

- Det giver dig muligheder, som ingen andre får.

Målt på forældrenes job, bolig og nabolag vurderer han, at familien til Søren Papes mand bestemt ikke har tilhørt landets højeste klasse.

- Ud fra det, I fortæller mig, er de i den fattige del. Måske ikke helt fattige, men de er ikke en del af middelklassen. En sygeplejerske tjener ikke særlig meget, medmindre man har to jobs.