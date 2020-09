Venstre aflyser landsmøde

Partiet Venstre har besluttet at aflyse det årlige landsmøde, der skulle have fundet sted 3. oktober i Herning.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Årsagen er den opblussende coronasmitte og det nye forsamlingsforbud, der betyder, at man højst må være 50 mennesker samlet.

Beslutningen betyder, at landsmødet udgår helt, da man ikke vil forsøge at flytte det.

I stedet vil næste landsmøde være landsmødet i 2021.

'Der er næsten ingen ord for, hvor ærgerlige vi er over situationen. Landsmødet er årets højdepunkt i Venstre. Det gælder for alle lige fra formanden til de mange gæster, som hvert år glæder sig til at høre talerne, følge valgene og – ikke mindst – møde gode venner og bekendte', står der i pressemeddelelsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er netop blevet opereret for to diskusprolapser, og den umiddelbare melding lød, at han ville være sygemeldt frem til 3. oktober, hvor landsmødet skulle være holdt. Du kan læse mere om, hvordan operationen gik her.