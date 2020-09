Venstre aflyser landsmøde

Rettelse: Ekstra Bladet citerede i første omgang TV2, der skrev at Socialdemokratiet og de konservative også aflyste deres landsmøder. Det er forkert. Socialdemokratiet udskyder deres landsmøde, mens Det Konservative Folkeparti omlægger deres landsmøde til et virtuelt møde.

Venstre har aflyst årets landsmøde, der skulle være afholdt 3. oktober. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Årsagen er den opblussende coronasmitte og det nye forsamlingsforbud, der betyder, at man højst må være 50 mennesker samlet.

Venstre skriver i deres pressemeddelelse, at landsmødet udgår helt, da man ikke vil forsøge at flytte det.

I stedet vil næste landsmøde være landsmødet i 2021.

'Der er næsten ingen ord for, hvor ærgerlige vi er over situationen. Landsmødet er årets højdepunkt i Venstre. Det gælder for alle lige fra formanden til de mange gæster, som hvert år glæder sig til at høre talerne, følge valgene og – ikke mindst – møde gode venner og bekendte', står der i pressemeddelelsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er netop blevet opereret for to diskusprolapser, og den umiddelbare melding lød, at han ville være sygemeldt frem til 3. oktober, hvor landsmødet skulle være holdt. Du kan læse mere om, hvordan operationen gik her.

Socialdemokratiet udskyder, de konservative omlægger

Socialdemokratiet vil heller ikke holde deres landsmøde som planlagt, da statsministeren skal deltage i et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd d. 24. og 25. september.

Her skal hun sammen med stats- og regeringscheferne drøfte relationerne til Kina og Tyrkiet samt Det Indre Marked og det digitale område, oplyser partiets presse- og kommunikationskonsulent til Ekstra Bladet i en mail. Mødet vil blive afholdt i Bruxelles.

Socialdemokratiet har endnu ikke fastlagt en dato for, hvornår landsmødet i stedet skal afholdes.

Det Konservative Folkeparti har grundet coronavirussen besluttet at omlægge årets landsmøde til et virtuelt landsmøde. Det oplyser partiets pressechef, Filip Lauritzen, i en mail til Ekstra Bladet.