Venstre-bil involveret i politijagt

Venstres folketingskandidat Fatma Øktem og hendes tro VU-medlemmer kan med god samvittighed kalde sig selv lov og orden-politikere.

Den tidligere folketingskvinde, der atter stiller op til valget og i øjeblikket er på kampagnesporet, har nemlig fået sin kampagnebil brugt i en opsigtsvækkende efterfølgning af en eftersøgt mand.

Det skriver Lokalavisen Skanderborg.

Ifølge avisen kørte en gruppe medlemmer af Venstres Ungdom, der havde været i valgkamp for Fatma Øktem, sidste mandag kampagnebilen af mærket Subaru ind på tanken ved Kvickly i Ry for at tanke den op. Her blev de opmærksomme på en mand, der stillede en scooter og ruskede i et hegn foran Kvickly, mens han kiggede ind ad vinduerne til supermakedet.

VU'erne besluttede sig for at ringe politiet op, da hans adfærd vakte mistanke om, at han var ude på ugerninger. Af politiet fik de unge politikere at vide, at manden havde været eftersøgt af politiet hele dagen.

Politiet bad af samme årsag VU'erne om at følge efter manden på sikker afstand, indtil politiet kunne nå frem og anholde ham.

- Vi fulgte efter ham i lang tid rundt i Rys gader. Politiet skulle køre fra Horsens, så det tager noget tid. Til sidst står han af scooteren i en og går 20 meter op af en vej og bare står og kigger. Han opførte sig i det hele taget virkelig mærkeligt, siger Emil Sejersen, der er VU-formand i Skanderborg, til Ekstra Bladet.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at holde afstand. Vi er jo ikke specielt diskrete, når vi kører rundt i en kæmpe Fatma-bil, siger Emil Sejersen om episoden og fortsætter:

- Jeg havde heller ikke set, at ham gutten var stoppet i rundkørslen, så det endte med, at vi kom lidt for tæt på. De andre sad bare og sagde 'bak, bak, bak, bak'. Men han ænsede slet ikke, at vi fulgte efter.

Emil Sejersen fortæller, at politiet omsider dukkede op ved Netto i Ry, hvor de kunne lægge manden i håndjern og tage ham med.